Этот год показал многим, что такое изоляция и как трудно существовать в оторванности от социума, людей и привычного ритма жизни. И только женщины, недавно ставшие мамами, могли улыбнуться снисходительно и сказать: «А в нашей жизни почти ничего не изменилось!» Ведь с рождением ребенка внешний мир и так существует где-то в параллельной Вселенной. А привычным становится не только счастье от рождения самого близкого человека, но и бесконечная тревога и волнение за него, рутинная работа и усталость.

У новоиспеченной мамы нет возможности заняться самообразованием онлайн, пересмотреть классику кино или новые сериалы, целый день читать или просто хорошенько выспаться. Так что естественная самоизоляция женщины в декрете намного суровее и длится значительно дольше. Конечно, у нее есть огромное преимущество — сильные чувства к ребенку и гормональный допинг, но все же день сурка никто не отменял.

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Если в вашем близком окружении есть женщина, которая недавно родила ребенка, и вы хотите ее поддержать — вот несколько действенных способов сделать это. Опытом делится молодая мама и фотограф Мария Сонгаль.

1. Просто постарайтесь быть рядом

Каждому человеку нужно общение, а человеку, чья жизнь в одночасье изменилась, — особенно. Очень важно осмыслить и проговорить грандиозные перемены, новую роль. Это успокаивает, и это действительно важно. Но молодая мама с радостью поговорит и о ваших делах, и о политике, и о фильмах и книгах — о том же, о чем и раньше вы разговаривали с ней! Просто дайте ей возможность почувствовать, что она по-прежнему часть привычного мира, обычной жизни, что она не изолирована от людей и не лишена свободы на веки вечные.

2. Уважайте чувства и границы женщины

Если вы хотите поддержать и пообщаться с ней, приходите домой, если это уместно, или погуляйте вместе с ней и ребенком там, где ей удобно. Не стоит задавать категоричных вопросов: «Ну, неужели нельзя оставить ребенка мужу?» (бабушке, няне и далее по списку). Нельзя. По объективным причинам для нее или по субъективным — для вас. Возможно, ей сложно организовать помощь со стороны и некого попросить побыть с ребенком. Но, скорее всего, она просто не хочет расставаться со своим малышом. Никакого удовольствия от общения с друзьями без ребенка на данном этапе своей жизни она может и не получить.

3. Помогите ей в делах по дому

Вымыть пол, посуду, поутюжить детские вещи, приготовить или принести готовую еду — неоценимая и почти сверхъестественная помощь. Если вы собираетесь «в гости» — постарайтесь учесть, что это уже не те «гости», что раньше. Вряд ли у хозяйки будут силы, возможности и желание устраивать прием по всем правилам. Поэтому вместо подарков принесите лучше угощения с собой или приготовьте что-то на месте. Помните о чувствах мамы: не стоит предлагать «помочь с ребенком», пока она будет готовить еду или заниматься уборкой. Ни мама, ни тем более ребенок не будут в восторге от такой помощи (см. пункт 2, сейчас им не хочется расставаться друг с другом).

4. Стройте совместные планы: путешествия, концерты, спектакли

Продумывайте их, планируйте до мелочей и по-настоящему. Пусть все это случится не в ближайшие месяцы или даже год, но ожидание праздника (которое, как известно, бывает лучше самого праздника) обязательно придаст молодой маме сил. Справляться с ежедневными обязанностями ей станет немного легче.

5. Пишите в мессенджеры, соцсети или звоните по телефону

Если у вас нет возможности приходить к молодой маме, но этот человек вам дорог, не пропадайте все равно! Спросите в мессенджере, как дела, или позвоните, чтобы обсудить новости. Дайте женщине возможность почувствовать себя частью привычной жизни.

6. Будьте тактичны, не критикуйте, не обесценивайте ее переживания

Даже если ее проблемы кажутся вам надуманными и смехотворными, постарайтесь не говорить об этом женщине. Для молодой мамы все очень серьезно. Воздержитесь от сравнений и апелляции к собственному опыту: «А вот мой Петя никогда так много не плакал…», «А мой Вася перевернулся намного раньше…», «А моя Машенька всегда очень быстро засыпала». Все это избыточная информация, которая не несет никакой пользы молодой маме, напуганной самыми обычными и естественными вещами.

Если у вас есть желание, а мама готова слушать — поделитесь позитивным опытом на перспективу. Расскажите о занятиях, которые принесли пользу вашему ребенку, об игрушках, которые станут палочкой-выручалочкой в будущем, о чем-то таком, что не будет порождать у мамы чувство, что она уже что-то упустила или сделала не так. Наоборот — она будет знать, как действовать дальше, и это придаст ей уверенности в себе.

7. Вместо советов подарите книгу

Если вам очень хочется поделиться важными рекомендациями (которые обычно никто не просит), подарите женщине книгу того автора, чьих взглядов вы придерживаетесь и кого считаете авторитетом: психолога, педиатра. Если женщина захочет, то обязательно прочитает и воспользуется научно обоснованными советами.

8. Просто обратите на нее внимание

Часто у молодой мамы нет времени (и желания) думать о своем здоровье. Съездите с ней на УЗИ и к доктору, чтобы проконтролировать динамику здоровья после родов. Привезите любимые пирожные и вкусный кофе из кафе. Подарите крем для лица или маску для волос. Просто вспомните, что она любит, и порадуйте ее. Любые подарки для ребенка приветствуются по умолчанию, но про них и так обычно никто не забывает, ведь все внимание направлено на малыша. А если вы подарите внимание маме, она по-настоящему это оценит.

9. И обязательно скажите ей, какая она хорошая мама

Вы видите, что так оно и есть, а каждой женщине очень важно это услышать. Ведь ребенок пока не может в полной мере дать знать, как ему с ней хорошо, а обратная связь очень нужна. Проговорите то, что вас восхищает в ее отношении к ребенку. Осознание того, что ты хорошая мама, для женщины — настоящий бальзам на душу. Эти слова помогут пережить временную изоляцию.