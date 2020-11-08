Происшествия на выходных: Маляваныча из «Калыханкі» тоже задержали

В Беларуси снова прошли воскресные протесты. В Минске протестующим не дали собраться в одну большую колонну, поэтому они ходили по городу небольшими группами и отдельными колоннами. Это сопровождалось активными задержаниями, в некоторых случаях — с применением силы.

По данным правозащитников, число задержанных превысило 520. Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Берёзе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Могилёве. TUT. BY

Задержали Маляваныча

За сутки в Беларуси зафиксировали 996 заражений COVID-19

В Минске в протестное воскресенье задержали актёра, который известен как Маляваныч из «Калыханкі». Его имя появилось в списках, составленных правозащитниками. Ведущего «Калыханкі» привезли в тюрьму в Жодино. Кроме того, задержали «Мисс Беларусь-2008»и двух известных спортсменов

В Беларуси зарегистрированы 106 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост заболевших за последние сутки — 996 человек. Выздоровели и выписаны 90 998 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. По официальным данным, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1007 пациентов с коронавирусом, за последние сутки — три человека. TUT.BY



Реклама

В Полоцке на пожаре спасли мужчину

На пожарах погибли люди

В субботу рано утром загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома в деревне Новинка Дзержинского района. На пожаре обнаружен погибший 35-летний мужчина. Из соседних квартир спасли 2 взрослых и 2 детей. Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

В субботу около 10 часов вечера загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома в городском посёлке Лиозно Витебской области. На пожаре обнаружен погибший мужчина. До прибытия пожарных соседи спасли 52-летнего хозяина квартиры. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован. Причины пожара и гибели также устанавливаются. МЧС

В Минске такси столкнулось с автобусом

В ночь на 8 ноября в Полоцке загорелась квартира на 5-м этаже. По предварительной информации, её хозяин неосторожно обращался с огнём при курении. Мужчину спасатели нашли в коридоре в сознании, но без движения. Медики увезли его в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Пожар потушили. Огонь повредил имущество в квартире, закопчены стены и потолок.В ночь на субботу в Минске на Каменногорской машина такси «Шкода Рапид» столкнулась с автобусом. В такси оказался заблокирован водитель. Доставать его пришлось спасателям. Мужчина с травмами доставлен в больницу. Также сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части.