Исследование: частое общение с родственниками ухудшает самочувствие

Нидерландские психологи пришли к выводу, что общение с семьей и друзьями благотворно влияет на самочувствие и продолжительность жизни, если это происходит нечасто — примерно раз в месяц. Более частые встречи (ежедневные или еженедельные) могут привести к противоположному результату — ухудшению самочувствия. Исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science. Коротко о нем пишет N+1.

Ученые проанализировали данные 392 195 участников Европейского социального опроса, описывающего установки и ценности европейцев, а также данные 49 675 участников Немецкого социально-экономического исследования, отслеживающего продолжительность и качество жизни.

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Оказалось, что увеличение частоты контактов до одного раза в месяц связано с улучшением здоровья. Однако более частые встречи либо не усиливают эффект, либо приводят к ухудшению самочувствия. То есть никогда не видеть родственников оказалось так же плохо, как и встречаться с ними каждый день. Также выяснилось, что высокая продолжительность жизни наблюдалась у людей с умеренной (ежемесячной) частотой социальных контактов, а ежедневные встречи оказались связаны с увеличением смертности.

Ученые нашли этому несколько объяснений: во-первых, иногда у людей есть потребность в уединении, во-вторых, частое общение может отличаться низким качеством. А регулярные встречи с родственниками люди могут воспринимать как стресс или долг.