Что мужчинам не стоит делать на первых свиданиях? Мнение случчанки

Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, что если бы люди всегда при знакомстве были сами собой, то, наверное, ни один человек никогда бы в жизни не произнёс фразу «Как же я в нём/ней ошибалась (-лся)»?

Коко Шанель говорила: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Согласитесь, именно поэтому на первом свидании, когда спутник (-ца) нравится, люди хотят быть максимально идеальными для него/неё.

Я расскажу, какие ошибки, по моему мнению, допускают мужчины на первом свидании и чего категорически нельзя делать.

Не преувеличивайте свои достоинства

Например, если вы работаете простым грузчиком в магазине, не стоит украшать свою должность и говорить, что вы главный по разгрузочному отделу и принятию товара. Любая женщина всегда заметит, как вы пытаетесь прыгнуть выше своей головы. Да и сами подумайте, если у вас завяжутся отношения, чем выше будет звучать ваш заработок сейчас, тем выше будут к вам требования потом. И это логично. Да и как говорится, всё тайное рано или поздно становится явным.

Не пытайтесь одевать лицо супергероя

Признаюсь честно, я ни разу не встречала мужчину, который бы на первом свидании мне сказал «Ты знаешь, я такой ревнивый параноик, что, скорее всего, я тебя задушу своей ревностью и буду каждый день „выносить“ мозг о том, что это за сосед у тебя, с которым ты каждое утро здороваешься?» или же «Я вообще люблю тусоваться с друзьями, а тебя я завожу, чтобы кто-то был рядом, но учти, что при любом звонке от друзей, я с радостью слиняю на рыбалку и придумаю сто отмазок, чтобы не идти с тобой на прогулку».

90% парней говорят, что девушка — самое главное в жизни, ведь она — продолжение рода и будущая жена. Лучше не тратить время на украшение характера и представиться таким, какой вы есть, со всеми плюсами и минусами.

Не будьте эгоистами

Мужчины часто зацикливаются на рассказах о себе и забывают задавать вопросы ей. Внимательно слушайте свою спутницу, каждый её рассказ. Для женщин важно, когда мужчина запоминает все её мелочи, вплоть до того, какого числа умерла её первая собака. Если вы вовремя не замолчите, то женщина поймёт, что её биография попросту не заслуживает вашего внимания.

Не перегибайте с темами

Не стоит на первом свидании заводить личные темы о бывших, а уж тем более поливать их грязью. Поверьте, вы будете выглядеть просто ужасно. Девушка сделает для себя 100%-ный вывод, что в случае расставания с вами, она будет тоже полита грязью.

Кстати, её личной жизни это тоже касается. Не пытайтесь и слова плохого сказать о её бывшем парне или муже, если уж тема и зайдёт. Помните, что когда-то это был её выбор, и его нужно уважать. Ведь сейчас выбор этой девушки с «дурным вкусом» падает на вас.

No sex

Забудьте о склонении девушки к близости. Не навязывайтесь к ней в гости на чай. Даже не смейте намекать ей о том, когда же у вас с ней будет интим. Всё должно идти своим чередом. И если женщина не хочет, не стоит её уговаривать или намекать ей. В нужное время она сама вам намекнёт о своей готовности.

Не ищите повода, если она игнорирует

Жизнь такова, что не всегда симпатия взаимна. Если женщина поняла, что вы ей не подходите, не стоит её вылавливать, доставать звонками и SMS.

Конечно, всё очень индивидуально, и к каждому нужен свой подход, но если разбирать классические свидания, то этот материал может послужить хорошей памяткой мужчинам. Возьмите на заметку.

Марина М.