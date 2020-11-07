В субботу, 7 ноября, состоялся матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Городея».

В первом тайме счёт был открыт на 42-ой минуте встречи. Альберт Габараев (защитник ФК «Городея») воспользовался аккуратной передачей одноклубника и из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальнюю девятку ворот случчан. Этот гол был единственным как в первом тайме, так и в матче. Итог: ФК «Слуцк» уступил «Городее» с минимальным счётом — 0:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на четырнадцатом месте (зона «переходных» матчей). У случчан 27 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет три очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют + ничья» с коэффициентом 4.25 в мачте не сыграл.