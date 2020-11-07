ФК «Слуцк» принимает дома «Городею». Прогноз на матч

В субботу, 7 ноября, в рамках 28-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» принимает дома «Городею». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 15:00. Матч пройдёт на «Городском» стадионе.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Для случчан, как и для «Городеи», предстоящий матч является матчем-сезона (особенно если вычеркнуть из головы возможные «переходные» матчи). Накануне «сахарного дерби» «бело-синие» сравнялись с «Городеей» по очкам благодаря победе над столичным «Энергетиком» в гостях со счётом 2:0. Теперь у «сахарных» коллективов по 27 набранных баллов.

Вероятно, что в этом матче победителя выявлено не будет. Обе команды мотивированы на то, чтобы закончить чемпионат хотя бы на 13-ом месте. Так же у команд задача — избавить себя от головной боли в лице «переходных» матчей. В результате этого, за 90 минут игрового времени вопрос о победителе матча может остаться открытым. Помимо мотивации отметим ещё и одинаковые финансовые проблемы, которыми страдают не только «Слуцк» и «Городея», но даже и лидирующие клубы чемпионата в лице брестского «Динамо».

ФК «Городея». Игроки «Городеи» подходят к «сахарному дерби» более отдохнувшими, так как в прошедшие выходные у них не было матча (последний был сыгран 24 октября). И так же, в чуть более лучшей форме, нежели случчане. В последних матчах «бело-зелёные» разгромили дома «Смолевичи» (4:0), обыграли претендующий на медали гродненский «Неман» (1:0), а так же сыграли вничью с мозырской «Славией» (1:1).

Что касается очного противостояния между «Слуцком» и «Городеей», то напомним, что в первом круге команда обыграла дома «Слуцк» со счётом 3:0. Сейчас «Городее» добиться такого результата будет тяжелее, так как с приходом нового главного тренера «бело-синие» начали побеждать и набирать нужные очки.

В предстоящем матче ожидается упорное противостояние. У обеих команд одинаковые задачи — не проиграть и набрать нужные три балла, дабы выйти из «зоны переходных матчей». По итогу может случиться любой результат, но «Кур'ер» спрогнозирует результативную ничью.

Прогноз на матч. «Обе команды забьют + ничья». Коэффициент — 4.25.