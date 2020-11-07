Ежегодно 7 ноября в Беларуси отмечается День Октябрьской революции. Накануне о ситуации в стране мы пообщались с Сержуком Кийко, журналистом и политологом. Он объяснил читателям «Кур'ера», почему белорусские протесты он считает революцией.

«Как правило, властями революция преподносится как что-то очень кровавое и страшное»

«Сегодня часто звучит вопрос: „Что в Беларуси происходит — протесты, раскачивание извне, как утверждает власть, или революция?“. Я считаю — революция. Приведёт ли она к смене власти? Не знаю. Но то, что революция уже произошла в сознании людей, — это неоспоримый факт.

Революция — слово, которое для многих звучит страшно. Особенно страшное оно для любых властей. И, как правило, властями революция преподносится как что-то очень кровавое, очень страшное, после чего будет разруха, голод, нищета, море крови, мы все в ней утонем. Давайте заглянем в словарь и найдём, что значит „революция“. Итак, революция — это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с откры­тым разрывом с преды­дущим состоянием. Если сказать проще, то это когда мы жили так, а завтра мы начинаем жить иначе. И мало того, что мы начинаем жить иначе, мы начинаем жить лучше, качественнее.

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Кстати, очень часто говорят: Ленин, революция. Какое отношение Ленин имеет к революции? Никакого. Потому что революция произошла в феврале 1917-го, тогда царь отрёкся от престола, создали Государственную думу, но продолжала идти Первая мировая война, была сложная ситуация. А в октябре под руководством Ленина был совершён государственный вооружённый переворот. Большевики с оружием в руках захватили Петербург, Зимний дворец и объявили власть большевиков, хотя до них уже была объявлена власть Совета рабочих и крестьянских депутатов. И после этого переворота, как мы знаем, началась гражданская война, было пролито много крови.

Но есть и другие примеры революций. Например, в Югославии. Когда человек на бульдозере протаранил ворота телецентра. Да, в него стреляли, но не попали. Потом силовики сказали: „Мы не будем стрелять в мирный народ“. И всё — Милошевич подал в отставку, революция свершилась. Одним бульдозером!

„Если общество не готово к революции, этого не произойдёт“

За время существования человечества революции происходили постоянно. Это были научные, технические, культурные и другие революции. Но сейчас речь идёт об общественно-политической революции. Она случается в обществе не просто так, не по щелчку, не потому, что кто-то кого-то купил, нанял или сагитировал. Если общество не готово к революции, не готово к тому, чтобы перейти к какому-то новому образу жизни или мышления, то этого не произойдёт. У революции всегда есть причины, предпосылки.

Одна из них — недовольство граждан политикой, которую осуществляет государство. В нашем случае у людей накопилось недовольство на власть за неадекватную реакцию на проблему с коронавирусной инфекцией, за принятый закон о „тунеядцах“, за выборы, вернее, за лишение права выбора…

Вторая — трансформация общества. Общество меняется, оно не стоит на месте. Люди нашего времени уже не те, что были 15−20 лет назад. Сегодня мы имеем интернет, имеем социальные сети. Сегодня каждый человек может взять телефон и снимать на камеру — и вот он сам себе СМИ. И нам вовсе не обязательно смотреть телевизор и верить всему, что там показывают. Люди получают информацию из разных источников и начинают анализировать, делать выводы.

Старая власть не может удовлетворить сегодняшнее общество

Если сравнивать с 90-ми годами, то, бесспорно, сегодня белорусы стали образованнее, они ездят за границу, они видят, как живут другие люди. Можно зайти в интернет и посмотреть, что происходит в разных странах, как живут люди там, какие они имеют права, как защищаются их социальные блага.

И вот к 2020 году трансформация общества достигла апогея. Нынешнее общество — с другим сознанием, с другой ментальностью, с другими запросами и потребностями, которые старая власть удовлетворить не может».

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