Топ-4 способа выписать газету «Кур'ер». Это очень просто

Мы уже рассказывали нашим читателям, чем печатная версия «Кур'ера» лучше сайта и за что платят подписчики. А теперь написали инструкцию, как подписаться на газету. Это очень просто. Предлагаем вам четыре способа.
1. Как подписаться на почте
- Приходите на почту (или в ближайшее к вам отделение почтовой связи).
- Выбираете на табло электронной очереди услугу (подписка) и ждёте вызова оператора согласно номеру талона.
- Говорите оператору почты, что вы хотите подписаться на «Кур'ер», индекс издания — 64 066.
- Следуете инструкциям работника почты.
2. Как подписаться у почтальона
- Звоните по телефону 4 70 45 (если живёте в городе Слуцке). Говорите, что хотите подписаться на «Кур'ер» на дому.
- Если живёте в деревне или другом городе, звоните на свою почту.
- Почтальон приходит к вам домой.
- Следуете инструкциям почтальона.
- Подписной индекс — 64 066.
3. Как подписаться через интернет
- Заходите на сайт «Белпочты» во вкладку «Подписка», в услугу «Интернет-подписка».
- В строку для индекса вводите 64 066.
- Нажимаете на изображение газеты.
- Выбираете полугодие, период подписки, количество комплектов и тип доставки.
- Добавляете в корзину, нажимаете «Оформить», вводите свои данные, переходите к оплате, оплачиваете заказ.
4. Как подписаться в редакции
- Приходите в редакцию газеты «Кур'ер» по адресу: ул. Ленина, 128 (двухэтажный дом напротив Дома быта, где с фасада ещё есть магазин «Лимон»).
- Подходите к ресепшену, где сидит сотрудник редакции.
- Говорите, что хотите подписаться на «Кур'ер».
- Следуете инструкциям сотрудника редакции. А в качестве бонуса ещё получаете ФИРМЕННЫЕ ПРЕЗЕНТЫ с логотипом газеты «Кур'ер».