Топ-4 способа выписать газету «Кур'ер». Это очень просто

Мы уже рассказывали нашим читателям, чем печатная версия «Кур'ера» лучше сайта и за что платят подписчики. А теперь написали инструкцию, как подписаться на газету. Это очень просто. Предлагаем вам четыре способа.

1. Как подписаться на почте

Приходите на почту (или в ближай­шее к вам отделение почтовой связи).

Выбираете на табло электронной очереди услугу (подписка) и ждёте вызова оператора согласно номеру талона.

Говорите оператору поч­ты, что вы хотите подписаться на «Кур'ер», индекс издания — 64 066.

Следуете инструкциям работника почты.

2. Как подписаться у почтальона

Звоните по телефону 4 70 45 (если живёте в городе Слуцке). Говорите, что хотите подписаться на «Кур'ер» на дому.

Если живёте в деревне или другом городе, звоните на свою почту.

Почтальон приходит к вам домой.

Следуете инструкциям почтальона.

Подписной индекс — 64 066.

3. Как подписаться через интернет

Заходите на сайт «Белпочты» во вкладку «Подписка», в услугу «Интернет-подписка».

В строку для индекса вводите 64 066.

Нажимаете на изображение газеты.

Выбираете полугодие, период подписки, количество комплектов и тип доставки.

Добавляете в корзину, нажимаете «Оформить», вводите свои данные, переходите к оплате, оплачиваете заказ.

4. Как подписаться в редакции