Топ-4 способа выписать газету «Кур'ер». Это очень просто

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Десять плюсов бумажной газеты. Чем печатная версия «Кур’ера» лучше сайта и за что платят подписчики
Фото: Анастасия Улащик

Мы уже рассказывали нашим читателям, чем печатная версия «Кур'ера» лучше сайта и за что платят подписчики. А теперь написали инструкцию, как подписаться на газету. Это очень просто. Предлагаем вам четыре способа.

1. Как подписаться на почте

  • Приходите на почту (или в ближай­шее к вам отделение почтовой связи).
  • Выбираете на табло электронной очереди услугу (подписка) и ждёте вызова оператора согласно номеру талона.
  • Говорите оператору поч­ты, что вы хотите подписаться на «Кур'ер», индекс издания — 64 066.
  • Следуете инструкциям работника почты.

2. Как подписаться у почтальона

  • Звоните по телефону 4 70 45 (если живёте в городе Слуцке). Говорите, что хотите подписаться на «Кур'ер» на дому.
  • Если живёте в деревне или другом городе, звоните на свою почту.
  • Почтальон приходит к вам домой.
  • Следуете инструкциям почтальона.
  • Подписной индекс — 64 066.

3. Как подписаться через интернет

  • Заходите на сайт «Белпочты» во вкладку «Подписка», в услугу «Интернет-подписка».
  • В строку для индекса вводите 64 066.
  • Нажимаете на изображение газеты.
  • Выбираете полугодие, период подписки, количество комплектов и тип доставки.
  • Добавляете в корзину, нажимаете «Оформить», вводите свои данные, переходите к оплате, оплачиваете заказ.

4. Как подписаться в редакции

  • Приходите в редакцию газеты «Кур'ер» по адресу: ул. Ленина, 128 (двухэтажный дом напротив Дома быта, где с фасада ещё есть магазин «Лимон»).
  • Подходите к ресепшену, где сидит сотрудник редакции.
  • Говорите, что хотите подписаться на «Кур'ер».
  • Следуете инструкциям сотрудника редакции. А в качестве бонуса ещё получаете ФИРМЕННЫЕ ПРЕЗЕНТЫ с логотипом газеты «Кур'ер».