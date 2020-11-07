Эхо недели: суд над врачами в Слуцке, подорожание масла и проезда до Минска

На этой неделе случчане высказывали своё мнение о суде над врачами, скупали подсолнечное масло, сетовали на подорожание маршруток и поддерживали «Кур'ер» словом и делом. В Беларуси тем временем Лукашенко распорядился не впускать кое-кого в страну.

Политика

В Слуцке в понедельник прошёл очень быстрый суд над двумя врачами. Накануне в воскресенье они около 20 минут стояли напротив райисполкома в белых халатах и с бело-красно-белым флагом. Почитайте, как их судили. Юрия Городника собираются уволить из электросетей. Недавно ему дали штраф в 25 базовых после того, как он с группой случчан возлагал цветы к памятнику жертвам Слуцкого гетто.

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Во вторник обновился список стран «красной зоны». Если приезжаешь из этих стран в Беларусь, нужно проходить двухнедельный карантин. Смотрите весь список. Лукашенко тем временем сказал, что распорядился не впускать в страну некоторых белорусов.

В Минске в «иняз» пришли представители МВД. Почитайте, что они говорили студентам.

Случчанин Сержук Кийко поделился своим мнением, что такое революция и надо ли её бояться.

Экономика

Главная экономическая новость Слуцка на этой неделе: подорожало подсолнечное масло. Почему это произошло — читайте здесь. Ещё с 13 ноября подорожает на 2 рубля проезд в Слуцких маршрутках «777» и «999». Станет 7 рублей.

На Слуцком рынке тем временем вовсю продаются хурма, гранаты, клюква и тыква. Почитайте, что сколько стоит.

В Беларуси планируют повысить пенсии. В сентябре реальные пенсии упали.

Коронавирус

Случчанин Андрей заразился коронавирусом и пошёл на больничный. Мужчина беспокоился, что после больничного остаётся опасным для окружающих и заразит коллег.

Вот, что по этому поводу говорит главный санитарный врач Слуцкого района Павел Кучко.

Происшествия

В Слуцке задержали преступника по прозвищу Муму. МВД называет его криминальным авторитетом и «вором в законе». На «Беларуськалии» в шахте погиб рабочий. Это второе ЧП на предприятии за последние две недели.

Двух минских прокуроров осудили за то, что они употребляли наркотики.

Ушёл из жизни Михаил Жванецкий, любимый многими сатирик.

В городе и районе

В некоторых домах в Слуцке на этой неделе не было света из-за планового ремонта.

Сахарорафинадный комбинат выдаст своим ветеранам сок и джем.

В райисполкоме «Одно окно» переехало в другую дверь. Работники Слуцкого ЖКХ на субботнике посадили в городе 400 деревьев и благоустроили кладбища в районе.

Слуцкие санитарные врачи рассказали, что у первоклассников вообще не должно быть домашних заданий.

В свободное от уроков время малыши могут поиграть с пользой. В микрорайоне «Чехова» появилась тематическая детская площадка от МЧС. Играя на ней, дети запомнят телефоны службы спасения.

Люди

Ольга Шкурская из деревни Вынищи превратила свой дом в музей вышивки. Ещё один сельский житель, Вячеслав Волот из деревни Замостье, рассказал, как отлично живёт в деревне с красавицей женой-минчанкой и работает на любимой работе.

Почитать и посмотреть

На этой неделе «Кур'ер» почувствовал лучи добра от случчан и от Национального исторического музея. А в конце недели kurjer.info вообще признали лучшим региональным сайтом Беларуси. Почитайте, какие ещё призы мы завоевали.

Если вам мы тоже нравимся, но вы ещё не подписаны на нашу газету, вы можете сделать это четырьмя простыми способами.

На прошлой неделе «Кур'ер» ездил в Покрашевский сельсовет и разбирался в непростой ситуации с одним покойным заслуженным человеком и его памятником. Почитайте, что к чему. И посмотрите, какие красивые осенние фото случчане размещали в Instagram.