Что такое «асексуальный брак»? Это когда секс либо не существует, либо частота его ничтожно мала (за исключением особых случаев, таких как дни рождения или Новый год). Психолог, сексолог Юлия Токарева рассказывает, почему такой формат совместной жизни может стать нормой для пары.

Секс способствует выделению гормона окситоцина, химического вещества, которое способствует чувству связи. Секс — это также бесплатный способ получать удовольствие вместе. Наконец, секс является особой деятельностью, которую супружеские пары разделяют только друг с другом, что, в свою очередь, усиливает партнерство, сохраняя отношения любящими и крепкими.

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Так что же может сделать пара (или даже только один партнер), когда секс исчез и асексуальный брак стал их новой нормой?

Хорошее начало — это выяснить, что вызвало снижение доли этого в целом приятного занятия. Вот некоторые из наиболее распространенных факторов, которые препятствуют сексу в браке:

1. Никакого времени вместе

Если супруги мало проводят времени вместе, впереди вас могут ждать неприятности. Иногда выбор невелик, например, когда у пар есть работа с разными рабочими часами. Однако чаще всего создание графика, в котором нет времени для секса, является вопросом приоритетов. Подумайте об этом еще раз.

Веселое времяпровождение вместе освежит вашу связь. Убедитесь при этом, что убрали телефоны подальше. Прерывания разрушают связь.

2. Никакого уединения

Если стены, в которых вы живете, тонкие, как бумага, или по какой-то причине вы боитесь, что нормальные сексуальные звуки будут смущать вас перед другими членами семьи, этот блок заслуживает внимания. Что вы можете предпринять для создания большей уединенности? Варианты есть почти всегда.

3. Никакой мотивации или другие сдерживающие факторы

Некоторые люди изначально имеют минимальное половое влечение. Другие просто не испытывают сексуального удовольствия во время полового акта.

Раздражительность, осуждающий тон голоса, критика, обвинение и другие враждебные способы взаимодействия могут легко подавить интерес партнера к интимной близости. Даже если получатель такого рода негативной энергии не собирается отвечать обидой или местью, немногие партнеры испытывают нежность к тем, кто ранил их чувства.

У других, возможно, были травматические сексуальные переживания ранее в их жизни, которые могут блокировать комфорт от секса уже во взрослом возрасте. Психотерапия может помочь.

4. Возраст и совместная жизнь снизили начальные уровни сексуального интереса

Новый роман вызывает более сильные сексуальные позывы, чем уже хорошо и давно знакомые сексуальные партнеры. Решение простое: все равно занимайтесь сексом. Как только вы приступите к «делу», сексуальные чувства будут расти от контакта.

Возраст — одна из самых легких причин для преодоления асексуального брака. Начальные уровни сексуального возбуждения уменьшаются с возрастом. Но как только люди «начинают двигаться», сексуальная активность может быть такой же или даже более приятной, чем раньше в жизни.

Ключ для тех, кто не чувствует достаточного спонтанного возбуждения, чтобы инициировать сексуальную близость: запланируйте регулярное время для секса. Пары, которые могут говорить вместе о частоте, времени суток и днях недели, лучше всего подходящих для них, могут преодолеть свою сексуальную пассивность именно таким образом. Другими словами, сделайте воскресенья сексуальными днями или сделайте вечера среды ужином-свиданием с продолжением.

Мало кому хочется заниматься спортом перед тем, как вы отправляетесь в спортзал. Но как только вы начинаете двигаться, физические упражнения, как и секс, часто ощущаются приятными и доставляют положительные эмоции.

5. Никто не берет на себя ответственность за инициативу в сексе

Слишком большой страх, что другой может сказать «нет», тоже может помешать сексу. В то же время слишком много «нет» от одного из партнеров может подавить уверенность в другом.

И хотя часто бывает полезно, если вы оба инициируйте секс, некоторые пары все же разделяют супружеские роли — в том числе и то, кто из партнеров «звонит в сексуальный колокольчик».

6. Биологические факторы и лекарственные препараты

Еще две распространенные причины снижения полового влечения и асексуальных браков: 1) боль или хронические заболевания, такие как ревматоидный артрит, фибромиалгия и т. д. и 2) лекарства, которые люди принимают — не только от физических болезней, но и от контроля рождаемости и депрессии. Противозачаточные таблетки и антидепрессанты снижают либидо. Вместе же они могут творить магию сокрушения секса.

Варианты решений для асексуального брака

Что вы можете сделать, если любой из этих факторов относится к вашей ситуации? Существует три основных способа решения проблемы.

Один из них — начать с разговора о ситуации. Если вы выберете этот путь, обязательно используйте свои лучшие навыки общения на деликатные темы в отношениях. Используйте тактичность в разговоре, вдумчивое слушание и симметричный диалог (равное время на выражение своих мыслей). Не обвиняйте, не критикуйте и не ищите виноватых. Говорите о своих собственных проблемах (например, «я плохо реагирую, когда…», «у меня не получается…») вместо того, чтобы указывать другому, что ему делать.

Вторая стратегия заключается в том, чтобы решить, что секс важен, и выяснить, что вы сами можете сделать по-другому, что может помочь в этой ситуации. Внимание: каждому из вас будет лучше всего искать то, что вы лично могли бы сделать по-другому. Если вас не спросят, воздержитесь от того, чтобы говорить другим, что, по вашему мнению, они должны делать.

В-третьих, получите профессиональную помощь. Самое главное, если вас беспокоит ситуация асексуального брака, решайте эту проблему прямо сейчас. «Ждать и наблюдать» вряд ли будет правильной стратегией.

Некоторые пары прекрасно живут в асексуальном браке. Такой тип отношений является для них удовлетворительным. Однако если кто-то из вас предпочел бы, чтобы секс вернулся в ваши отношения, обратите внимание на это и сфокусируйтесь на решении проблем и вариантах изменений. Помните, что асексуальный брак — это уязвимый брак.