Умер Михаил Жванецкий. Он ушёл из жизни в возрасте 86 лет

Умер сатирик Михаил Жванецкий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста. Жванецкому было 86 лет.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Является народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.

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В начале октября Жванецкий объявил, что уходит со сцены. Тогда его представитель пояснил, что решение принято из-за возраста.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — сказал тогда Сташкевич.