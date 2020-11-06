Слуцкие маршрутчики повышают стоимость проезда

Стоимость проезда из Слуцка в Минск (или обратно) повышается с пятницы, 13 ноября. Об этом сообщили перевозчики «Фаворит 999» в своём Instagram. Также цену повышают «Экспресс 777». Эту информацию «Кур'еру» подтвердил их представитель Олег Фомин.

«Уважаемые пассажиры! В связи с неоднократным увеличением стоимости топлива, а также повышением затрат на обслуживание автотранспорта мы вынуждены увеличить стоимость проезда по маршруту Слуцк-Минск-Слуцк до 7 рублей с 13.11.2020 года. Спасибо за понимание», — написали перевозчики «Фаворит 999».

Реклама

До 13 ноября стоимость поездки остаётся прежней — 5 рублей.

Минский перевозчик SM-EXPRESS за такую поездку берёт 4 рубля и в ближайшее время поднимать стоимость услуги не собирается. Об этом сообщил «Кур'еру» диспетчер.