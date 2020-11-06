Животновод из Слуцка получила награду из рук Лукашенко. А потом спела ему песню

В четверг, 5 ноября, во Дворце Независимости чествовали тружеников села из разных регионов республики: руководителей передовых сельхозпредприятий, механизаторов, операторов машинного доения, работников животноводческих комплексов. Многие из них были удостоены ордена Почёта и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства», пишет МЛЫН.BY. Высокие награды получили и представители Случчины.

Орден Почёта из рук Лукашенко получили операторы машинного доения Надежда Белякович из агрокомбината «Снов» Несвижского района и Наталья Березовская из «Весейского Покрова» Слуцкого района, главный агроном сельхозпредприятия «Морочь» Клецкого района Владимир Кисель. Этой награды также были удостоены директор Слуцкого хлебозавода Дмитрий Чирец и председатель Минского областного совета ветеранов Казимир Чарапковский. Ещё двое представителей Минской области стали заслуженными работниками сельского хозяйства. Дипломы о присвоении этого почётного звания Лукашенко вручил трактористу-машинисту предприятия «Щепичи-Агро» Клецкого района Сергею Гордейчику и животноводу подсобного хозяйства Слуцкого мясокомбината Галине Касымакуновой.

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«Вы хорошо знаете, что лёгкий хлеб, молочные реки и кисельные берега бывают только в сказках. Ведь сельское хозяйство — это цех под открытым небом, где даже маленький шажок вперёд в намолотах, надоях и привесах — всегда результат усилий сотен тысяч сельских тружеников и работников других сфер экономики, — обратился Александр Лукашенко к сельским труженикам. — Низкий поклон вам и в вашем лице — всем аграриям, которые не испугались коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию — кормить страну и народ».

Ответное слово взяли и награждённые.

Галина Касымакунова призналась, что присутствует на мероприятии и получает награду из рук Александр Лукашенко с большим волнением. В животноводстве женщина работает более полувека, и её заслуги уже не раз были отмечены на различных уровнях. «Я хочу сегодня поблагодарить руководство нашего хозяйства, а также районное руководство. По этим ступенькам я шла выше и выше и дошла до президента», — эмоционально рассказала она свою историю.

Галина Касымакунова работу в животноводстве называет нелёгкой, но говорит, что ей она всегда нравилась. Скоро женщина отпразднует своё 75-летие, однако на заслуженный покой пока не собирается, хоть дети давно намекают ей об этом. «Я иду на работу, и она приносит мне радость. Я горжусь своим трудом», — добавляет заслуженный работник сельского хозяйства.

А поблагодарить Лукашенко она решает песней. Это предложение звучит мило и искренне. «Вы извините, — говорит она, — я вам один куплетик, как Ярмоленко поёт: «Переживём, переживём печаль и горести разлуки. Переживём, переживём, и всё, как надо, будет и у нас».