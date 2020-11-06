В Беларуси повысят пенсии. Тем временем реальные падают

В Беларуси намерены повысить пенсии, заявил в пятницу, 6 ноября, Александр Лукашенко на открытии новой ветки метро в Минске. По всей видимости, речь идёт про трудовые пенсии.

Как уточняет TUT. BY, в сентябре в Беларуси, по данным Белстата, упали реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. А по размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.

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«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил Лукашенко, передаёт телеграм-канал «Пул первого».

Реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по данным Белстата, в Беларуси всё-таки упали. В сентябре — на 0,9% к августу.

С какого числа и на сколько будут повышены пенсии, не уточняется.

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 августа, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.