В Слуцке посадили 400 деревьев

Работники Слуцкого ЖКХ принимают участие в районном субботнике. Они занимаются уборкой кладбищ на улице 14 Партизан в городе, а также в деревнях Селище, Брановичи, Малая Падерь. Там коммунальщики убирают опавшую листву, сухостой, мусор, старые ветви деревьев. Об этом сообщает «Слуцкий край».

Кроме этого, как сообщила Елена Корженевская, заместитель директора Слуцкого ЖКХ по идеологической работе, в рамках субботника работники производства по благоустройству провели посадку 140 деревьев в сквере на улице Чехова в Слуцке, 60 деревьев — в сквере на улице Красноармейской, работники ЖЭУ высадили в жилых микрорайонах города — около 200 деревьев.