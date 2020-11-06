На рынке на прилавках красуется хурма, в изобилии сочные гранаты, алая клюква, домашняя тыква. Например, 1 литр клюквы оценивают в 5 рублей, а к выходным прогнозируют цену в 6 рублей. Цены указаны по состоянию на 5 ноября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля
- Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)
- Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля
- Пекинская капуста — 2,8 рубля
- Помидоры — 1,5−3 рубля
- Огурцы — 2,8 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Морковь — 0,7−0,9 рубля
- Свёкла свежая — 0,7 рубля
- Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (1 кг)
- Лук, укроп, петрушка, щавель — 0,5 рубля (за пучок)
- Дайкон (большой белый редис) — 2−2,5 рубля (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра)
- Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)
- Хурма — 3 рубля.
Фрукты
- Ананас — 2−3 рубля (штука)
- Гранат — 5 рублей
- Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки домашние — 1,5 рубля
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)
- Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
- Чернослив — 2,5 рубля
- Клюква — 5 рублей (1 литр)
- Калина — 7 рублей (7 литров)
- Виноград — 4,5−5,5 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 3 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей.
Грибы
- Зелёнки — 5 рублей (1 кг)
- Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)
- Боровики — 6 рублей (1 кг).
Саженцы
- Хризантемы — 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)
- Лук-севок — 5 рублей (1 кг)
- Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей
- Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей
- Кусты смородины — 6 рублей
- Дерево-персик — 20 рублей.
Приправы
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).