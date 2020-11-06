На рынке на прилавках красуется хурма, в изобилии сочные гранаты, алая клюква, домашняя тыква. Например, 1 литр клюквы оценивают в 5 рублей, а к выходным прогнозируют цену в 6 рублей. Цены указаны по состоянию на 5 ноября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля
  • Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)
  • Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля
  • Пекинская капуста — 2,8 рубля
  • Помидоры — 1,5−3 рубля
  • Огурцы — 2,8 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 0,7−0,9 рубля
  • Свёкла свежая — 0,7 рубля
  • Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (1 кг)
  • Лук, укроп, петрушка, щавель — 0,5 рубля (за пучок)
  • Дайкон (большой белый редис) — 2−2,5 рубля (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра)
  • Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)
  • Хурма — 3 рубля.

Фрукты

  • Ананас — 2−3 рубля (штука)
  • Гранат — 5 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки домашние — 1,5 рубля
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)
  • Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Клюква — 5 рублей (1 литр)
  • Калина — 7 рублей (7 литров)
  • Виноград — 4,5−5,5 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 3 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей.

Грибы

  • Зелёнки — 5 рублей (1 кг)
  • Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)
  • Боровики — 6 рублей (1 кг).

Саженцы

  • Хризантемы — 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)
  • Лук-севок — 5 рублей (1 кг)
  • Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей
  • Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей
  • Кусты смородины — 6 рублей
  • Дерево-персик — 20 рублей.

Приправы

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).