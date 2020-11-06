На рынке на прилавках красуется хурма, в изобилии сочные гранаты, алая клюква, домашняя тыква. Например, 1 литр клюквы оценивают в 5 рублей, а к выходным прогнозируют цену в 6 рублей. Цены указаны по состоянию на 5 ноября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля

Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)

Картофель молодой — 0,5−0,8 рубля

Пекинская капуста — 2,8 рубля

Помидоры — 1,5−3 рубля

Огурцы — 2,8 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 0,7−0,9 рубля

Свёкла свежая — 0,7 рубля

Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (1 кг); чеснок домашний — 13 рублей (1 кг)

Лук, укроп, петрушка, щавель — 0,5 рубля (за пучок)

Дайкон (большой белый редис) — 2−2,5 рубля (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра)

Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)

Хурма — 3 рубля.

Фрукты

Ананас — 2−3 рубля (штука)

Гранат — 5 рублей

Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки домашние — 1,5 рубля

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)

Груши — 1,5 рубля; домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)

Чернослив — 2,5 рубля

Клюква — 5 рублей (1 литр)

Калина — 7 рублей (7 литров)

Виноград — 4,5−5,5 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 3 рубля

Орех грецкий — 5 рублей.

Грибы

Зелёнки — 5 рублей (1 кг)

Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)

Боровики — 6 рублей (1 кг).

Саженцы

Хризантемы — 5 рублей (высокие, куст), 3 рубля (низкие, куст)

Лук-севок — 5 рублей (1 кг)

Деревья-однолетки черешен, груш — 15 рублей

Деревья-однолетки яблонь — 12 рублей

Кусты смородины — 6 рублей

Дерево-персик — 20 рублей.

Приправы