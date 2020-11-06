«Не изнасилованная, а проститутка». К студентам в «иняз» пришли представители МВД

В МГЛУ по инициативе МВД состоялась встреча со студентами. В ней участвовали Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел, Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД, и около 30 студентов, как сообщает телеграм-канал «МГЛУ за свободу». В это же время, но в другой аудитории ректор проводил встречу с 79 преподавателями и сотрудниками университета, подписавшими обращение к ректору с требованием восстановить отчисленных студентов и уволенных преподавателей.

Реклама

Вот о чем говорят студентам представители МВД, как сообщают телеграм-каналы «Студэнцкая думка» и «МГЛУ за свободу».

О выборах

«Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, выбран законно».

«После выборов у нас началась уличная война. И невозможно прекратить массовые беспорядки без насилия».

О насилии со стороны силовиков

«В США могут применить оружие и газ, а у нас это невозможно» — в ответ на эту фразу зал рассмеялся. Одну из студенток вызвали и спросили, что в этом смешного.

Заместитель главы МВД в ответ на вопрос об изнасиловании мужчин: «Согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать».

«Ни один факт изнасилования ни мужчин, ни женщин не был доказан».

Также мужчина показывает заготовленное видео, называя женщину, которая рассказала об изнасиловании, профессиональной проституткой.

«Человек, который выходит на несанкционированные мероприятия; который сознательно поднимает руку на сотрудника милиции, должен понимать, что будут применены все законно предоставленные методы (а у нас их много), чтобы пресечь его противоправные действия».

О смерти Александра Тарайковского

«Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много. Смерть — это всегда трагедия. Неэтично комментировать это, запомните, и через пару лет вы меня поймёте. В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем».

О воскресных Маршах

«В прошлое воскресенье было 3000 человек. Хотя нет. Скорее, 2600».

«Организаторы-то на марши не ходят. Их задача — организовать толпу: флагоносцы, барабанщик и т. д. Нас подталкивают на правонарушение. Протесты затухают, но протестная масса меньше не стала».

«Некоторые из протестующих рассматривают протесты как возможность социальных лифтов».

О протесте студентов

«Мы всегда опасаемся того, что не просто протестная активность, а радикализация этой активности перекинется на студентов».

«Идею протеста в ваше сознание превносят. Вы должны сами понимать, что есть законные методы выражения своего несогласия».

«Вместо того, чтобы злиться на власть, можно было создать независимый союз студентов, например, независимый профсоюз. Если не хотите его создавать в универе, приходите в МВД. Мы вам поможем».

Спустя 40 минут после начала встречи студенты начали самовольно выходить из аудитории.

Про задержания студентов МГЛУ прямо в университете 4 сентября

«Бчб флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Значит, у вас в университете проводилось несанкционированное мероприятие. Сотрудники милиции предупреждали собравшихся и применили все законные способы для восстановления нарушенного порядка».