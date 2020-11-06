Лукашенко: Отдал распоряжение не пускать в страну тех «умных» белорусов, которые выехали в непростое время

Александр Лукашенко заявил, что отдал распоряжение командующему пограничными войсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Об этом он заявил 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он отметил, что «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик у нас не преодолён». Лукашенко уверил, что политики здесь нет, решение временное. Фрагмент встречи показали в вечернем эфире ОНТ.

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— Все государства прибегают к этим методам. Если мы говорим о том, что границы государства у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны, ну, естественно, с Запада, с Россией у нас нет границ. Потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше.

Во время совещания он высказался про уезжающих врачей: «Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал».

— Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, — сказал Лукашенко.

— А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок (дословно говорю) подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10−15 раз дороже, — отметил он.

Лукашенко отметил, что «поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».

Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границы со странами Евросоюза и Украиной для отдельных категорий физических лиц.

Под ограничения въезда через наземные пункты пропуска не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; дальнобойщики и ещё некоторые категории лиц. Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Как пишет TUT. BY, 5 ноября Госпогранкомитет рекомендовал белорусам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж. В ведомстве заявили, что Беларусь принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ведомство также рекомендовало находящимся за пределами нашей страны гражданам «воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19».