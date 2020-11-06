«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»

Елена Бадьина
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Юрий Городник — мастер участка, работает в Слуцких электросетях 24 года. В октябре, после возложения цветов к мемориалу памяти жертвам Слуцкого гетто, его задержали и судили. А теперь ему грозит увольнение. Случчанин рассказал «Кур'еру» о том, что произошло.

«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»
Юрий Городник. Фото предоставлено героем
«Я родился и вырос в Слуцке и давно интересуюсь историей своей родины. Когда узнал, что 21 октября случчане собираются почтить память жертв Слуцкого гетто, то взял цветы и пошёл к мемориалу, — рассказал Юрий Городник. — Там собралось немногим более 10 человек.

После возложения цветов Зинаида Тимошек (журналистка издания «Новы Час», гражданская активистка, председатель Слуцкой организации «Таварыства беларускай мовы» — Прим. ред.) начала рассказывать о трагедии гетто. Рассказ ей не дали закончить. К мемориалу подогнали автозаки, люди разошлись. Позднее нескольких из них задержали. Я считаю, что выйти к памятнику, возложить цветы в годовщину и послушать рассказ историка — это не преступление. Тем более что все прошедшие годы эта дата отмечалась и на государственном уровне. Я был в шоке, когда начальник Слуцкого РОВД (Александр Голиков. — Прим. ред.) оценил это мероприятие как несанкционированное.

«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»
Фото: Алесь Достанко
В понедельник, 26 октября, я подошёл к зданию РОВД, где проходил суд над задержанными после возложения цветов, где меня тоже задержали и составили протокол по ч. 1 ст. 23.34. КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). На протоколе я написал, что не согласен с ним. И зачем нужно было меня помещать в изолятор? Не понимаю. Разве я был опасен для окружающих?

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Задержание милицией у меня случилось впервые в жизни. Условия в изоляторе такие: две двухъярусные кровати. В камере находились в основном «кухонные боксёры» — домашние дебоширы, пьющие. В такую компанию попал в первый раз, это не мой круг общения.

Я и раньше ходил на исторические экскурсии по Слуцку — о знаменитых людях 19-го века, о культурном обществе в 20-м веке. Возложение цветов я воспринимал в череде подобных мероприятий. Тем более что собравшиеся говорили, что цветы возложить разрешили. Это позднее подтвердил и участковый, с которым я разговаривал, и в материалах дела было указано.

Тут тоже юридически непонятный момент. Мне предъявили обвинение, что я пришёл на несанкционированное мероприятие и что я выражал свою позицию против насилия, которое произошло во время войны. Мы вспоминали жертв Слуцкого и Минского гетто. Я что-то не понимаю, почему это является правонарушением, если ты что-то говоришь против насилия…

О событиях после выборов

Надо понимать, что события августа и сентября подвигли многих выйти на улицу, чтобы выразить свою гражданскую позицию по поводу происходящего. У представителей власти в Слуцке были попытки встретиться и поговорить с народом. Потом они от этого отказались. Я был на разрешённом собрании возле райисполкома, когда к людям вышел начальник милиции и пытался вести разговор. Многие оценили положительно этот его мужской поступок. Правда, диалог закончился, так и не начавшись.

Уже тогда я не понимал, зачем против мирных протестов нужны такие радикальные действия и насилие. Зачем нужно задерживать людей с белым браслетом или в белой одежде? Что это? Это является нарушением общественного порядка? Я не понимаю, в чём общественная опасность этих людей? Я даже задал этот вопрос Голикову. Он ответил: «А если у него плохие мысли при этом? Я не знаю, как выяснить, хорошие или плохие у человека мысли, если он надел светлую рубашку или платье? Как это узнать? Миелофон же не изобрели?». Люди на площади восприняли этот ответ с горьким юмором: «Как мы дожились до такого?».

О себе

Мама моя — случчанка, папа — из Пружанского района. Я из многодетной семьи: у меня четверо братьев и сестра. Живу в Слуцке, окончил 2-ю школу, потом — училище пищевиков и агротехнический университет. Я — инженер-электрик, работаю мастером участка в Слуцком РЭСе. Интересуюсь историей, и на работе все знают про моё увлечение. У меня семья, двое детей, жена. Мне неинтересно проводить свободное время за распитием спиртного. Я читаю, изучаю историю, географию, люблю природу. Я — законопослушный гражданин, никогда не имел дела с милицией.

О сборе подписей против насилия и за отзыв депутата

В сентябре мы собирали подписи за встречу с депутатом Палаты представителей Валентиной Ражанец и за проведение собрания по её отзыву. Те, кто подписывал письмо, хотели услышать позицию избранного нами депутата. Это же нормально. Сбор подписей не нарушает закон, к тому же есть ответ Министерства внутренних дел о том, что сбор подписей не является массовым мероприятием. Мы донесли эту мысль представителям Слуцкого РОВД.

После этого мне стали поступать сигналы от начальства о том, что, может, не стоит тебе этим заниматься? В ответ только мог сказать: «А в чём тут нарушение? Мы соблюли все определённые законом процедуры. Хочу, чтобы страна вернулась в правовое поле». Но так не получается — мы даже не можем поговорить с нашим депутатом, хотя такую возможность закон предусматривает.

Или почему нельзя поставить подпись против насилия? То письмо (письмо, которое подписывали работники Слуцких электросетей после жестокого подавления протестов. — Прим. ред.) подписали многие инженерно-технические работники предприятия, оно было направлено в райисполком и в прокуратуру Слуцка. Энергетики решили, что будем обращаться к местным органам власти, чтобы они решали те проблемы, которые в их компетенции.

О «покаянном» письме

«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»
Мы не знаем, достоверное ли это письмо и действительно ли давали его на подпись работникам Слуцких электросетей. Возможно, это просто фейк, призванный дискредитировать предприятие или депутата Ражанец. Фото взято в одном из Telegram-каналов
Недавно в одном из Telegram-каналов появился текст «покаянного письма» работников электросетей. В реальности я его не видел, мне его на подпись не предлагали. Но рассказывали люди, что их предупреждали, якобы, если не подпишут, у них будут сложности. Некоторые подписали, но большинство — нет. Я их благодарю за гражданскую позицию. Хотя думаю, что все случчане должны сказать им спасибо за то, что выразили своё мнение открыто. Люди в основном говорят на кухне. Я только не знаю, куда эта бумага пойдёт. Смысл этого письма в чём?

Меня люди поддерживают, это совпадает с их собственным мнением. Никто никого не втягивал, все взрослые люди.

О последствиях

Спасибо начальнику, что с пониманием воспринял первые судебные заседания, он был не против. Не могу сказать, что он приветствовал или поддерживал. Но сейчас, после задержания «за возложение цветов», начались вопросы.

«Как мы дожились до такого?» Работнику Слуцких электросетей грозит увольнение после задержания за «возложение цветов»
Фото: Алесь Достанко
Из изолятора я вышел без телефона, провонявший, надо было помыться и побриться, чтобы прийти на работу. Когда я позвонил начальнику и рассказал, что случилось, он спросил, выйду ли на участок завтра, обо всём он уже знал. Я сказал, что, конечно, буду.

А когда пришёл, то посыпались проблемы с оформлением этого пропущенного времени. Справку из милиции я предоставил, но она не удовлетворила руководство. Мне сказали: «У вас прогул». Мне не дали оформить отсутствие как отгул, хотя у меня их скопилось на 48 часов, а ознакомили с приказом об увольнении через две недели.

3 ноября состоялось заседание профсоюзного комитета, потому что председатель профкома получил письменный запрос о согласии на моё увольнение. На заседании мнения собравшихся разделились, но большинством голосов профком поддержал нанимателя.

Анализируя происходящее, я мало надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Чем буду заниматься, если уволят, пока не знаю".

Что сказали в Слуцких электросетях

Чтобы узнать, действительно ли Юрия Городника хотят уволить, «Кур'ер» связался с руководством Слуцких электросетей.

Получить оперативную информацию в пятницу, 6 ноября, у Анатолия Храмцевича, директора предприятия «Слуцкие электрические сети», не удалось, так как он не отвечал на звонки.

А Геннадий Пац, начальник Слуцкого РЭСа, ответил так:

«Не знаю, пока он (Юрий Городник. — Прим. ред.) на работе сегодня. Никакого решения нет. Я не директор предприятия, а начальник районных сетей, он у меня работает мастером. Юрий у меня и октябрь, и ноябрь ходит на работу и выполняет свои обязанности».

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