Сайт газеты «Кур'ер» признан лучшим региональным сайтом-2020

В 7-й раз в Беларуси прошёл конкурс «Лучшее региональное медиа». Из-за пандемии он проходил онлайн. «Інфа-Кур'ер» завоевал три диплома.

В конкурсе участвовали 13 региональных медиа. 96 журналистов прислали на суд жюри 281 материал. Это были как отдельные публикации, так и серии.

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Корреспондент «Кур'ера» Ольга Паздерина получила особый приз в номинации «Видеоматериал на сайте газеты» за серию видео из Слуцкого ЛТП, откуда освобождали задержанных на акциях протеста в Беларуси:

«Это была жесть. При маме не хочу говорить». Белорусы рассказали, как их избивали силовики (видео)

Как под Слуцком матери встречали сыновей, задержанных на акциях протеста в Беларуси. Короткое видео (до слёз)

Корреспондент «Кур'ера» Олеся Белая стала одной из финалистов в номинации «Лучший аналитический и экономический материал» за серию интервью «Город заброшенных заводов».

Сайт газеты «Інфа-Кур'ер» стал победителем в номинации «Лучший сайт».

В частности, особую отметку «Кур'ер» получил за работу с темами про коронавирус и выборы-2020. Кроме этого, жюри оценило нашу мобильную версию.

Лучшим региональным медиа 2020 года признано издание Hrodna.life. Напомним, что в прошлом году звание лучшего медиа досталось «Інфа-Кур'еру».