Слуцкий сахарорафинадный комбинат выдаст своим ветеранам гранатовый сок и малиновый джем

Выдавать продукцию ветеранам предприятия Слуцкий сахарорафинадный комбинат будет ко Дню работников сельского хозяйства. Об этом сообщает «Слуцкий край».

«Уважаемые ветераны ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!

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С 9 по 30 ноября к профессиональному празднику — Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — в магазине «Слуцкий сахар» из средств предприятия вам будет выдаваться продукция УП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»:

«Сок гранатовый с сахаром», 0,73 л — одна упаковка,

«Джем малиновый», 230 г — одна упаковка.

Просьба, оповестить знакомых", — говорится в сообщении.

При себе иметь пенсионное удостоверение либо паспорт.

Время работы магазина: