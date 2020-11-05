Слуцкий сахарорафинадный комбинат выдаст своим ветеранам гранатовый сок и малиновый джем

Выдавать продукцию ветеранам предприятия Слуцкий сахарорафинадный комбинат будет ко Дню работников сельского хозяйства. Об этом сообщает «Слуцкий край».
«Уважаемые ветераны ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!
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С 9 по 30 ноября к профессиональному празднику — Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — в магазине «Слуцкий сахар» из средств предприятия вам будет выдаваться продукция УП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»:
- «Сок гранатовый с сахаром», 0,73 л — одна упаковка,
- «Джем малиновый», 230 г — одна упаковка.
Просьба, оповестить знакомых", — говорится в сообщении.
При себе иметь пенсионное удостоверение либо паспорт.
Время работы магазина:
- будние дни — 9.00−19.00;
- суббота, воскресенье — 10.00−15.00.