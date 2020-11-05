Предприниматели осиротели. Ушёл из жизни Владимир Корягин

4 ноября 2020 г. в траурном зале Минской больницы скорой помощи проходило прощание с известным учёным-философом, экономистом и общественным деятелем Республики Беларусь Корягиным Владимиром Николаевичем.



На прощальной церемонии присутствовали представители правительства Республики Беларусь, министерств экономического блока, банковской сферы, республиканских и региональных общественных объединений, СМИ, иностранные гости…

В своих траурных речах выступающие подчеркнули, что неожиданная кончина этого уникального трудолюбивого человека, по сути, осиротила созданные им многочисленные фонды, общественные объединения и предпринимательство Беларуси в целом.

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Было принято решение для изучения его наследия при Минском столичном союзе предпринимателей создать музей имени В. Н. Корягина, а в школьный учебник в разделе «Экономика» дописать целую главу, состоящую из его основных выводов, посвящённых влиянию развития малого и среднего бизнеса в экономике нашей страны.

Церемония прощания с Корягиным продолжалась и на Московском (Восточном) кладбище г. Минска, где он и похоронен.

Делегация Белорусского союза предпринимателей посетила могилу Александра Сергеевича Потупы, одного из трёх (включая Макса Самуиловича Кунявского) уважаемых и влиятельных защитников предпринимательства в Беларуси, также неожиданно и скоропостижно покинувшего этот мир в 2009 году.