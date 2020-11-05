Качественная и бюджетная мебель для Вашего дома! Бесплатная доставка + выгодная рассрочка! Ждём Вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк»

Магазин «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Всё для дома» (ул. Ленина, 313а; 12 в.г.) приглашает за покупками! У нас новое поступление мебели ОДО «Лида-Стан». Шкафы, комоды, столики журнальные, кровати и ХОРОШИЙ ВЫБОР КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ.

Мебель «Лида-Стан» — оптимальное сочетание качества, комфорта и цены!

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А в секции «Товары для уюта» универмага «Слуцк» новое поступление декоративных тканей, тканей для постельного белья, тёплых одеял и пледов.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568