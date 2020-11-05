В Слуцке подорожало подсолнечное масло. Из-за чего выросла цена

В редакцию «Кур'ера» обратился житель Слуцка, который видел в одном из магазинов пустые полки, где раньше стояло подсолнечное масло. Продавец сказала, что его раскупили. Другие случчане заметили подорожание масла: в некоторых магазинах цена за 1 литр составляет от 2,5 до 4,5 рубля в зависимости от вида и марки.

Ещё месяц назад Sputnik писал, что специалисты отметили плохой урожай подсолнечника в России и Украине — странах, занимающих львиную долю рынка подсолнечного масла в мире. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. С конца лета подсолнечное масло в РФ резко подорожало. Цены на подсолнечник поднялись на 35%, на масло — на 22%.

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В Масложировом союзе России констатировали: подорожания масла в рознице не избежать. «Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырьё. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице», — сказал РИА Новости директор союза.

О том, что масло подорожает и в Беларуси, неделю назад сообщал Myfin.by. Подсолнечное масло в нашей стране производят из импортного сырья, плюс около 50% рынка занимает готовая импортная продукция из России и Украины. Очевидно, что в случае роста закупочных цен на этот продукт розничные цены на подсолнечное масло начнут расти и в РБ. Российские производители ожидают рост розничных цен в районе 20%.