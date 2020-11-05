Двух прокуроров осудили за наркотики: они получили по три года колонии

Суд Фрунзенского района Минска огласил обвинительный приговор по уголовному делу о наркотиках, по которому проходят два бывших прокурорских работника, пишет Sputnik.

Подробности дела всплыли ещё в апреле этого года. Сообщалось, что замешаны Алексей Ерофеев, заместитель прокурора Советского района Минска, и Евгений Моисеенко, заместитель прокурора Ленинского района. Также по делу проходил подсобный рабочий одного из предприятий города. Прокурорам вменяли незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, третьему — за выращивание и сбыт.

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В решении суда поясняется, что Ерофеев собирал галлюциногенные грибы псилоцибе, сушил и употреблял, уточняет «Наша нива». А Моисеенко периодически покупал для себя и Ерофеева амфетамин и марихуану и однажды за покупку отдал 510 рублей.

Два бывших прокурора признаны виновными по ч.1 ст. 328 УК РБ, им было назначено по три года лишения свободы. Но суд применил к ним амнистию и сократил им назначенный срок на 1 год. Кроме этого, суд постановил учесть время нахождения под стражей в назначенный срок. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Третьему фигуранту, который признан виновным в сбыте наркотиков, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. К нему суд также применил амнистию, сократив срок на 1 год. Также ему назначен штраф в размере 40 базовых величин (1040 рублей). Ему назначено отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима. Также суд постановил учесть в срок отбывания наказания время, проведённое под стражей.