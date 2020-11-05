На «Беларуськалии» ещё один несчастный случай: погиб рабочий

На «Беларуськалии» произошёл несчастный случай, погиб рабочий. Об этом TUT. BY сообщили на предприятии.

«4 ноября 2020 года около 16 часов в лаве № 4-в-4 горизонта -620 метров рудника Третьего рудоуправления произошёл несчастный случай со смертельным исходом с горнорабочим очистного забоя подземного горного участка № 11 Леончиком Н. Н., 1982 г. р. Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются», — рассказали на «Беларуськалии». На предприятии приносят соболезнования родным и близким погибшего.

Реклама

Также о несчастном случае сообщил Следственный комитет.

«Вечером [4 ноября] при выполнении работ по обслуживанию одной из установок в шахте „Беларуськалия“ получил травмы, несовместимые с жизнью, один из рабочих», — сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, передаёт телеграм-канал ATN_NEWS.

Напомним, 28 октября на «Беларуськалии» произошло ещё одно ЧП: один из работников получил травмы и находится в больнице.