Немцы и деньги: топ-9 способов экономить

Немцы считаются одной из самых экономных наций. Мы посмотрели, какие способы они используют, чтобы экономить, и насчитали девять — от универсальных, которые можно применить и белорусам, до модных. Правда, не все актуальны во время пандемии, но когда-то она закончится!

1. Бухучёт по-домашнему

Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, — лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксиро­вать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, — например, квартплата, страховка, кредит и т. д. Так можно отследить, сколько остаётся на книги, одежду и вечеринки.

2. Деньги в банке

Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться «принципом банок». Пустые ёмкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т. п. ) и расставить приоритеты. Банку, отведённую под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

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3. Шопинг по плану

Избежать стихийных приобретений, о которых потом придётся сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

4. Двойная польза

Посещение фитнес-клуба — серьёзная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов — от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

5. С барахолки

Одежда секонд-хенд придётся не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодёжь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар — учебники. Нередко на досках объявлений предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Ещё один востребованный б/у предмет — велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

6. Ты — мне, я — тебе

Чтобы купить новый наряд, совсем не обяза­тельно отправляться в магазин. Сэкономить помогут специальные сайты по обмену вещами. Правда, при покупке придётся оплатить стоимость пересылки. Недостаток и в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

7. Фудшеринг

Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники.

8. Сделай сам

Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую — Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придётся самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

9. Деньги не на ветер

Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков.

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