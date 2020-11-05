Какие предприятия в Слуцком районе имеют долг по страховым взносам. Список

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 октября 2020 года.

По Слуцку и району в список попали 17 частных предприятий и фирм и 1 предприниматель. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На начало июля на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность:

УП «ЭКСПРЕССФОТО» ЧП «БелЭлектроМаркет» ООО «Техно-7» ООО «СтройВидем» ЧП «ДИСАМТРЕЙД» ООО «Стоун Маркет» ООО «САПР-Сервис» ЧП «Санмихстрой» ЧП «Санрайс-торг» ООО «Со Смаком Пектин» ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» УП «Сервиспромден» ООО «Со Смаком Лучники» ООО «ДаНиВуд» ООО «Мадевиа» ООО «СанВокинВуд» ООО «ТАКСГОЛД» ИП Тозик А.В.

Напомним, что власти ввели запрет на выплату премий руководителям, если у организаций есть долги по взносам в Фонд соцзащиты.

Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.

Как отмечает TUT. BY, властям не первый год не удаётся решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.