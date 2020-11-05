В Слуцке задержали криминального авторитета Муму. Видео, как это было

Раскрыто совершённое в апреле особо злостное хулиганство. Об этом Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, сообщила в своём Telegram-канале.

«Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе „Венеция“ компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, а после появления информации о причастности к поножовщине „вора в законе“ по прозвищу Муму за дело взялись оперативники ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей Морозик, а нападение на него — попытка криминального авторитета переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета», — рассказали в МВД.

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В Слуцке 4 ноября при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД задержали 46-летнего криминального авторитета (Муму). В последующем установили личности и троих его соучастников, включая 40-летнего минчанина, который скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Видео: МВД Беларуси

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбуждённым ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.

В отношении криминального авторитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений в Беларуси.