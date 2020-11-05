Два месяца минчанин передавал данные силовиков, в том числе руководства СК, которые потом публиковали в Сети

В МВД сообщили о задержании 35-летнего минчанина, который два месяца передавал неизвестному персональные данные силовиков. Информация потом появилась в телеграм-каналах.

Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов.

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«Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение», — сообщили в милиции.

За два месяца мужчина передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. Эта информация появилась в «деструктивных телеграм-каналах».

На опубликованном МВД видео задержанный мужчина говорит, что ему предлагали деньги за передачу данных, но он «никаких денежных мотивов не преследовал».

Видео: МВД Беларуси

Возбуждено уголовное дело «за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности».

МВД предупреждает, что любые посягательства на сотрудников милиции будут пресекаться, а виновных в распространении персональных данных установят и привлекут к ответственности.