Житель Слуцка боится заразить коллег после 10 дней болезни COVID-19. Что об этом говорит главный санитарный врач

Вчера «Кур'ер» писал о жителе Слуцка Андрее, который переболел коронавирусом и боится заразить коллег, так как его «выписывают» на работу через 10 дней. Нужно ли ему носить маску и сколько дней больной COVID-19 выделяет вирусы в окружающую среду, рассказал «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

«Если человек переболел коронавирусом в лёгкой форме, то маску носить на работе и в местах скопления людей ему всё равно стоит, поскольку отмечаются и повторные случаи заражения, в Слуцком районе в том числе», — сказал Павел Кучко.

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Он также отметил, что первое время после заболевания сохраняется иммунитет, но как долго, пока точно не установлено.

«Данные исследований, проводимых в разных странах о том, сколько дней переболевший коронавирусом может выделять вирусы в окружающую среду, расходятся. Насколько они достоверны, сложно сказать, — нет однозначной доказательной базы. Активное вирусовыделение, по мнению большинства, происходит на третий-пятый день от начала заболевания, но информация неоднозначная.

Человек является выделителем вируса (основываюсь на приказе Минздрава РБ) в течение инкубационного периода: 14 дней с момента контакта с больным и 10 дней с момента проявления первых признаков. Закрытие больничного происходит с учётом индивидуальных особенностей протекания заболевания», — добавил главный санитарный врач.

РАНЕЕ. Случчанин боится идти на работу после 10 дней болезни COVID-19, но его выписывают. Может ли он заразить коллег

Обращение к случчанам

«Хочется обратиться к случчанам… Меры личной безопасности жизненно необходимы: носите маски в местах скопления людей, обрабатывайте руки, сохраняйте дистанцию.

Наблюдаю какую-то беспечность у жителей Слуцка и думаю, ну как ещё объяснить людям, что нужны меры безопасности? Сводить на экскурсию в больницу и показать?

Сейчас по уровню заболеваемости коронавирусом Слуцкий район в Минском регионе находится примерно в середине списка", — добавил Павел Кучко.