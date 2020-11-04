Трактор, душевный председатель, зарплата 1000 рублей и семейное счастье… Случчанин рассказал, почему в деревне жить лучше

Вячеслав Волот — достаточно опытный механизатор и на хорошем счету в родной деревне Замостье Слуцкого района. Его рабочий стаж — 35 лет. «Начни всё сначала, ничего бы менять не стал, — говорит Вячеслав. — Просто люблю свою работу и деревню».

О жизни в деревне, работе механизатора, о любви и семье Вячеслав рассказал корреспонденту «Кур'ера».

Служба в Афгане

Вячеслав окончил школу и отучился на водителя, в 1983 году призвался в армию. Полгода учебки в городе Ионава (Литва), и Вячеслав — механик-водитель БТРа. А потом были полтора года службы в Афганистане.

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«Наверное, я везучий, если вернулся из Афгана домой целёхоньким, — говорит Вячеслав. — Не всем так повезло».

После службы в армии вернулся в Замостье и пошёл в колхоз — водителем на ГАЗ-53.

«В 1999 году мой ГАЗ списали, а мне предложили трактор МТЗ-952. Тогда это была новая модернизированная модель прежнего МТЗ. И я согласился, — говорит Вячеслав. — Пришлось осваивать трактор на ходу».

Тракторист в 1990-е и 2020-м. Есть разница

«В советские времена в колхозах техники было много, в основном устаревших образцов, новая внедрялась постепенно и была на особом счету. Новенький комбайн или трактор доверяли лишь опытным меха­ни­заторам, — вспоминает Вячеслав Волот. — Сейчас техни­ки меньше, но она вся многофункциональная, с автоматизированным управлением. Но это не значит, что трудиться механи­затор стал меньше.

Вот пример загрузки одного механизатора и одной единицы агрегата в сезон: в 1990-е — 4 га — пахота, 15 га — культивирование и боронование; в 2020-м — 20 га — пахота, 30 га — культивирование и боронование. Чувствуете разницу?".

О работе механизатора сегодня

Сегодня Вячеслав работает на тракторе МТЗ-3022. По нынешним меркам — отличная машина.

«Мой рабочий сезон длится с марта по ноябрь, — говорит Вячеслав.— В марте начинается весенняя посевная: рапс, зерновые, кукуруза. С конца апреля идёт заготовка кормов. С середины июля начи­нается уборка рапса, зерновых и кукурузы. С конца августа приступаем к осенней посевной люцерны и озимых. После всего этого и до самых заморозков занимаемся вспашкой.

Заработок механизатора

Зарплата у меня сдель­ная, зависит от нормы выработки, тарифной ставки на вид работы плюс доплаты за ненормированный рабочий день. В среднем за месяц выходит 1000 рублей плюс премиальные при выполнении плана. Отпуск и выходные только зимой. В сезон работаем по 10−12 часов в сутки.

Возможно, 1000 руб­лей — небольшие деньги за такую работу, но я никогда не променяю такую вот физически тяжёлую, пыльную в прямом смысле, но любимую работу на другую.

Нам с женой вполне хватает. Мои 1000 рублей плюс её 400. При хорошем раскладе даже кое-что остаётся, чтобы материально помочь детям.

Жить в деревне проще

У нас трое взрослых детей, живут отдель­но. У нас свой дом с хорошими условиями, свой сад, огород, хозяйство (куры, кролики, поросёнок), поэтому экономия на коммунальных платежах и продуктах ощутимая.

Мне кажется, что сельские жители в этом плане находят­ся в более выгодных условиях, чем горожане. А ещё здесь больше простора, внутренней свободы, соседи — почти как родня. У нас очень хороший председатель, понимающий, душев­ный. Замечательные места для отдыха, рядом лес, озеро, а я — заядлый грибник и рыбак. Если бы ещё магазин, как в городе, да открыть для детей какой-нибудь центр со спортивными и творческими кружками, про город можно и не вспоминать.

Жизнь в деревне оценила и моя супруга. Я, кстати, её из Минска переманил. Помню, предложил ей руку, сердце и переезд в деревню, а она взяла время подумать. Мы полтора года встречались, и я рассчитывал на полную взаимность чувств. А тут решила подумать… Подумала и предложила мне переехать в Минск. А я свою жизнь вне деревни не представлял, решил: коли любит, согласится. И она согласилась на деревню. Наверное, крепко любила.

Мы с ней уже вместе 33 года. Живём душа в душу и все 33 года — в деревне. Наверное, деревенский быт располагает к семейному счастью".