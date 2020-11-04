Лазерная коррекция зрения — это один из самых эффективных способов раз и навсегда избавиться от очков и линз. Но расстаться с ними решаются не все, виной тому — пугающие слухи и мифы.

Особенно много вопросов к офтальмо­логам у беременных и кормящих женщин. На них ответил Сергей Юшкевич, заместитель главврача по лечебной части, офтальмохирург высшей категории специализированного центра восстановления зрения «Оптимед».

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Может ли после родов ухудшиться зрение, восстановленное лазерной коррекцией?

— Сама по себе процедура лазерной коррекции не вызывает ухудшения зрения во время родов и после них. Как показывает практика, проблемы со зрением во время родов могут появиться вследствие плохого состояния сетчатки, которое зачастую вызвано близорукостью и не было диагности­ровано своевременно. Лазерная система вообще никак не причастна к сетчат­ке — лазер во время коррекции занимается «шлифовкой» роговицы.

Во время родов женщина испытывает сильные нагрузки и может произойти отслоение сетчатки или кровоизлияние в центральной зоне сетчатки, которые грозят серьёзным изменением остроты зрения. Поэтому очень важно, чтобы пациентке была проведена комплексная диагностика зрения. Может возникнуть необходимость в лазерном укреплении сетчатки до родов.

Можно ли рожать самостоятельно после лазерной коррекции зрения?

— Естественные роды, безусловно, большая нагрузка на организм. В том числе и на роговицу глаза. Однако современные методики восстановления зрения не затрагивают глубоких слоёв роговицы. Глубина вмешательства ничтожно мала и происходит только в средних слоях роговицы. Это более щадящий метод. Поэтому никаких противопоказаний к естественным родам после лазерной коррекции нет.

Можно ли делать лазерную коррекцию во время беременности и лактации?

— Офтальмологи рекомендуют всё же воздержаться от данной процедуры и потерпеть до окончания периода кормления грудью.

Во-первых, любое хирургическое вмешательство — это стрессовая ситуация, и будущая мама может переволноваться, что нежелательно.

Во-вторых, обмен веществ во время беременности повышен. Это стимулирует ускоренное заживление и разрастание тканей, в том числе тех, которые испарялись лазером, что может дать небольшой минус по завершении восстановительного периода.

Лактация, как и бере­менность, — это стрессовое состояние для женского организ­ма. Поэтому во время кормления грудью лазерная коррекция зрения также противопоказана. Задуматься об операции по восстановлению зрения лучше через 3 месяца после окончания грудного вскармливания. Организм успеет войти в свой обычный режим.

Что делать при приёме оральных контрацеп­тивов?

— Гормональ­ная контрацеп­ция может влиять на результаты лазерной коррекции зрения непредсказуемо, так как гормональный фон организма влияет на заживление. Приём пероральных контрацептивов нужно остановить за 3−4 дня до лазерной коррекции. Возобновить приём можно через неделю после процедуры. Рекомендуем согласовывать приём гормональных таблеток с гинекологом.

Какие вы дадите рекомендации будущим роженицам?

— Общая рекомендация — не бояться лазерной коррекции и проходить комплексное предоперационное медицинское обследование, выбирая для этого проверенный медицинский центр и опытных офталь­мо­­хирургов.

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