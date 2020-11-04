В Беларуси на мужчину завели уголовное дело из-за сорванного и брошенного в мусорку флага

В Гомеле на 46-летнего мужчину завели уголовное дело за надругательство над государственным символом Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«1 ноября в Гомеле к патрульному наряду милиции подошла женщина и передала государственный флаг Беларуси, пояснив, что нашла его в урне на одной из центральных улиц. Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным МВД, на записи с камеры видеонаблюдения «сыщики Центрального РОВД увидели, как мужчина забрался на уличный холодильник и, сломав древко, бросил флаг на асфальт». Затем он выбросил флаг в мусорку на улице Крестьянской.

Видео: УВД Гомельского облисполкома

Следователи нашли мужчину, но индивидуальный предприниматель, как сообщает ведомство, отказался проследовать в районный отдел милиции. «При этом в разговоре с оперативниками он выражался нецензурной бранью и даже пытался сбежать из дома через запасной выход. В итоге горожанина задержали», — указывает МВД.

Министерство заявило, что фигурант дела «неоднократно привлекался к административной ответственности».