Добрые слова про «Кур'ер» и помощь читателей. Спасибо всем, кто нас поддерживает!

Сотрудники газеты «Кур'ер» всегда приветствуют конструктивную критику, которая помогает нам становиться лучше. Но ещё больше нам нравится, когда нам просто говорят хорошие слова, потому что в это непростое время они сильно поднимают нам настроение и мотивируют работать.

Во вторник, 3 ноября, в редакцию «Кур'ера» позвонил читатель. В конце беседы он сказал, что наша газета — это единственный глоток свежего воздуха. Пожелал нам здоровья (самое главное), всего доброго и попросил, чтобы мы берегли себя.

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Мы написали об этом в наших группах в соцсетях, и другие читатели тоже написали нам слова поддержки.

Ещё один добрый человек вчера оплатил подписку на печатный номер газеты для трёх случчан на три месяца. Всё это — чтобы и газету поддержать, и подписчиков.