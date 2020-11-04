Милиция ответила на жалобу о том, что 16-летнему Коле Лукашенко отец дал огнестрельное оружие

Милиция ответила на жалобу могилёвского правозащитника Александра Хамратова по поводу вручения автомата Калашникова 16-летнему Николаю Лукашенко. Об этом пишет «Радио Свобода».

По мнению Хамратова, если у ребёнка автомат — это незаконное ношение огнестрельного оружия, что образует состав правонарушения и преступления. Активист просил провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. В своём обращении он описывал, как выглядел вооружённый несовершеннолетний Николай в видеоматериале пресс-службы его отца от 23 августа.

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Владимир Рыжанков, замначальника УВД Могилёвского облисполкома, ответил на жалобу: информация о привлечении к уголовной или административной ответственности за хранение и ношение оружия — конфиденциальна, она не подлежит распространению третьим лицам.

Также, заявил Рыжанков, хождение Николая с автоматом не является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку «отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления».