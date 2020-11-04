«Старалась помочь всем». Ушла из жизни жительница Слуцка Галина Совейко

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Галина Совейко родилась 4 июня 1938 года в деревне Рассвет Солигорского района. Жила и работала в Слуцке.

Больше 40 лет Галина Александровна проработала в ПМК-80 каменщиком. В свободное время занималась вязанием.

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«Мама всегда пользовалась уважением окружающих. Старалась помочь всем», — пишет о ней дочь Людмила.

У Галины Совейко остались две дочери Татьяна и Людмила, внук Илья и правнук Давид.

Галина Александровна умерла 24 октября от осложнения на сердце, вызванного коронавирусной инфекцией. Похоронена на кладбище в деревне Селище.

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