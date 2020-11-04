COVID-19 в Беларуси: кто сейчас считается контактом 1-го уровня, кому сделают бесплатный тест и когда

Вторая волна COVID-19 принесла вопросы, которые не перестают интересовать белорусов с весны этого года. Кто считается контактом 1-го уровня? Если я контакт, то когда ко мне придут взять тест? И кто вообще имеет право на бесплатный тест? На важные вопросы ответил Никита Соловей, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ.

Кого сейчас считают контактом 1-го уровня?

По постановлению Министерства здравоохранения от 02.10.2020 года № 81 к контактам 1-го уровня относятся те, кто имел тесный контакт:

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С человеком, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после даты появления у него симптомов заболевания; С лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19.

В документе сказано, что тесным контактом считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (т. е. маски, респиратора).

Простыми словами: сейчас контактами 1-го уровня считаются те, кто постоянно живет с вами в одной квартире или доме. Если речь идет о школьниках или студентах, то их контактами 1-го уровня считаются только ближайшие соседи по парте, а не весь класс или вся группа. Такая же история и с коллегами по работе: если вы весь день сидите в одном кабинете на расстоянии меньше метра без масок, то вы контакты 1-го уровня, если нет, то и не контакты. То есть в оупенспейсе все не будут контактами 1-го уровня, если заболел один человек. Ими будут только те, кто сидит рядом с инфицированным без масок.

Когда к контакту 1-го уровня приходят брать тест?

Никита Соловей объясняет, что после регистрации человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (то есть когда информация о заболевшем поступила в санстанцию) сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии, как правило, звонят такому пациенту и спрашивают, с кем он контактировал. Но этот контакт обязательно должен отвечать критериям, о которых мы писали выше. Если не отвечает, то не является контактом.

Центр гигиены и эпидемиологии передает информацию в поликлинику по месту жительства пациента с указанием последней даты его контакта. Если вы узнали, что вы контакт 1-го уровня, чтобы ускорить процесс передачи данных, позвоните сами в местную санстанцию и в свою поликлинику, обо всем расскажите.

Когда данные поступили в поликлинику, с человеком свяжутся и придут к нему домой, чтобы он подписал требование о соблюдении правил самоизоляции. С этого момента ему выдается больничный. Затем к нему приедет бригада амбулаторно-поликлинических учреждений: на 7-й день от даты последнего контакта, чтобы взять мазок на ПЦР. Или же на 9-й день от даты последнего контакта пациенту делают тест методами серологической диагностики (определение антител класса IgM, IgG в крови + антигена SARS-CoV-2 в смыве из ротоглотки).

То есть у контакта 1-го уровня тест на коронавирус возьмут или на 7-е, или на 9-е сутки с момента его контакта.

До того как мне сказали, что я контакт 1-го уровня, я могу ходить на работу в офис?

— Да, до официальной регистрации пациента контактом 1-го уровня согласно действующим нормативным документам он может ходить на работу, даже если уже знает, что он контакт 1-го уровня. Конечно же, лучше, если пациент самоизолируется на несколько дней, договорившись с работодателем на неоплачиваемый отпуск. Как только амбулаторно-поликлиническое учреждение получит сведения о том, что их пациент — контакт 1-го уровня, выездная бригада поликлиники приедет на дом к пациенту и предложит ему подписать требование о соблюдении правил самоизоляции. С этого момента пациенту до 10-го дня самоизоляции выдается лист нетрудоспособности. Если пациент нуждается в оправдательном документе для работодателя за несколько пропущенных рабочих дней до момента выдачи ему больничного, поликлиника может предложить не оплачиваемую работодателем справку о нахождении в самоизоляции, — объясняет эксперт. — Однако мы рекомендуем в тот же день, как человек узнает о том, что он является контактом 1-го уровня, самостоятельно связаться с территориальным центром гигиены и эпидемиологии и амбулаторно-поликлиническим учреждением для оперативного оформления листка нетрудоспособности.

Кому сделают ПЦР-тест на COVID-19, если человек не контакт?

ПЦР респираторных смывов на РНК SARS-CoV-2 человеку, который не является контактом по коронавирусной инфекции, должны сделать в трех случаях:

У него есть пневмония по данным Р-графии органов грудной клетки и не выполнялась компьютерная томография; Выполнялась компьютерная томография, на ней не обнаружены изменения, типичные для COVID-19, но есть другие симптомы, не позволяющие исключить эту инфекцию; У пациента есть клиническая симптоматика (например, повышение температуры с потерей обоняния или вкуса), которая не позволяет исключить COVID-19.

Кроме того, если человек сам сдал тест на антитела к коронавирусу и у него есть клинические симптомы болезни, потенциально связанные с COVID-19, на усмотрение врача ему могут сделать ПЦР для уточнения клинического диагноза (дифференциации ранее перенесенной и текущей COVID-19 инфекции).

Что делать, если у человека положительный платный ПЦР-тест или тест на антитела?

— Если у человека положительный результат платного теста ПЦР на РНК коронавируса и он получен впервые, пациенту ставится диагноз COVID-19 инфекции (бессимптомной формы, если полностью отсутствуют какие-либо проявления инфекции, легкой, среднетяжелой или тяжелой формы в зависимости от клинической симптоматики и ее тяжести при ее наличии), — объясняет Никита Соловей.

Получив такой текст, человек должен остаться дома и позвонить в свою поликлинику, рассказать об этом. Затем следовать указаниям сотрудников поликлиники.

Пациента с положительным результатом IgM в тесте на антитела направляют к врачу-инфекционисту поликлиники для оценки клинической ситуации. То есть и в этом случае человек должен остаться дома, позвонить в поликлинику и описать ситуацию. Затем следовать указаниям сотрудников поликлиники.

При отсутствии клинической симптоматики у пациента с тестом на антитела дальнейшие исследования прекращаются.