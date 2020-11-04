Случчанин Андрей рассказал корреспонденту «Кур'ера», что болеет коронавирусом в лёгкой форме. После десяти дней лечения его планируют «выписать» на работу. Мужчина беспокоится, что остаётся опасным для окружающих и заразит коллег. «Кур'ер» посмотрел, сколько дней считают заразными переболевших коронавирусом людей в разных странах и как быстро предписывает Минздрав РБ выписывать таких пациентов.

О чём беспокоится случчанин

«У меня практически нет никаких симптомов. Лёгкое недомогание, один день была температура 37,5, правда, полностью пропало обоняние. А вот жена болеет очень тяжело: у неё температура 38 и выше держится больше недели, сильная слабость и одышка. Когда заболели, у нас обоих брали и мазок из носа, и кровь для подтверждения диагноза COVID-19. Все тесты были положительными.

Реклама

Поскольку я сейчас хорошо себя чувствую, врач меня предупредил, что через 10 дней меня «выпишут» на работу и повторный тест брать уже не будут. Не понимаю, почему раньше даже минимальный карантин для контактных людей был 14 дней и выписывали только тогда, когда повторный тест был отрицательным? Я беспокоюсь, что времени прошло мало и неизвестно, может, я до сих пор выделяю этот вирус и могу заразить тех, с кем работаю", — рассказал Андрей.

Сколько дней заразен переболевший COVID-19. Мнения специалистов

Мнения, как долго человек, переболевший коронавирусом, может заражать окружающих, сильно разнятся. Специалисты называют цифры от 11 до 90 дней.

Одно из последних заявлений сделала в сентябре этого года Анна Попова, доктор медицинских наук, глава Российского Роспотребнадзора.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — сказала Анна Попова на заседании президиума РАН.

Она отметила высокую вероятность того, что вирус при этом может оставаться активным. «Я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно», — пояснила она.

В одном из самых авторитетных медицинских изданий The Lancet опубликованы такие данные: вирус в организме пациента может быть минимум 8 дней, а максимум — 37. Согласно исследованию, в среднем коронавирус остаётся в организме 22 дня после заражения .

такие данные: вирус в организме пациента может быть минимум 8 дней, а максимум — 37. Согласно исследованию, в среднем коронавирус остаётся в организме . Учёные из Сингапура выяснили, что больной с коронавирусной инфекцией перестаёт быть опасным для окружающих через 11 дней. Об этом говорится в совместной работе экспертов Национального центра инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура.

Об этом в совместной работе экспертов Национального центра инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура. Вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, также считает вполне возможной информацию о том, что переболевшие COVID-19 люди могут выделять патоген очень долго: от 48 дней до трёх месяцев.

Что предписывает приказ Минздрава РБ

Последний приказ Минздрава № 1106 от 21 октября 2020 года изменил сроки медицинского наблюдения и кратность проведения тестов на коронавирус.

Сейчас период самоизоляции сокращён до 10 дней с 14-ти, контактам 1-го уровня делают ПЦР-тест на 7-е сутки с даты последнего контакта или тест иммунохимическими методами на 9-е сутки с даты последнего контакта. Если результат отрицательный, то наблюдение заканчивается на 10-е сутки.

Также тестируют контакты 2-го уровня в возрасте до 10 лет. При возникновении симптомов заболевания им делают ПЦР-тест. И если он положительный, то наблюдают как заболевшего.

При бессимптомной форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится.

коронавирусной инфекции медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится. При лёгкой форме — меднаблюдение будет в течение 14 дней с даты последнего контакта. При сохранении клинических симптомов оно продлевается до момента их исчезновения. Повторная лабораторная диагностика не проводится.

Полный текст приказа читайте здесь.