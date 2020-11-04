Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 5 ноября. Обзор

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию можно узнать здесь.

. Более подробную информацию можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

В этом номере рассказываем подробно о четырёх способах подписки на газету «Кур"ер»:

как подписаться на почте;

как подписаться у почтальона;

как подписаться через интернет;

как подписаться в редакции.

На ровары па маленькіх вёсках Случчыны

«Мы готовим кадры для силовых структур, а не айтишников»

«В нашей компании работают только женщины»

Роды, беременность и лазерная коррекция

Надо ли бояться революций

Маленькія вёскі вельмі цікавыя сваёй непаўторнай атмасферай. Менавіта тут вуліцы не заасфальтаваныя, а падворкі захоўваюць дух мінуўшчыны. Дамы стаяць не па лінейцы, а ў дызайне двароў можна ўбачыць асабістыя рысачкі.В 2020 году исполнилось 10 лет Минскому областному кадетскому училищу. Ещё в 2000-х в здании на «Штанах» была школа-интернат для сирот. А Сергей Метельский был директором Слуцкой школы № 5. Но уже в 2010-м на базе интерната открылось учреждение нового для Беларуси типа — кадетское училище, и Метельский стал его руководителем. Он рассказал «Кур'еру» о специфике этого учебного заведения. И почему в кадетское не идут ни «трудные» дети, ни вундеркинды.Год назад в Слуцке открылось швейное производство женских брендов MUA и Normal. За это время основательницы брендов Дарья Соловьёва и Екатерина Толкачёва не только развили бизнес, но и создали два десятка рабочих мест. Авторы женского проекта «Кур'ера» Lampa пообщались с Дарьей и Екатериной о женском бизнесе и стандартах производства.Лазерная коррекция зрения — это один из самых эффективных способов раз и навсегда избавиться от очков и линз. Но расстаться с ними решаются не все, виной тому — пугающие слухи и мифы. Особенно много вопросов к офтальмо­логам у беременных и кормящих женщин. На них ответил Сергей Юшкевич, заместитель главврача по лечебной части, офтальмохирург высшей категории специализированного центра восстановления зрения «Оптимед».

Случчанин Сержук Кийко, журналист и политолог, объясняет читателям «Кур'ера», что сейчас происходит в Беларуси. Это второй материал из цикла «Просто о сложном». В нём наш эксперт рассказывает, почему белорусские протесты он считает революцией.

«Кур'ер» начинает акцию «Письмо Деду Морозу»

Мы снова объявляем о начале традиционной новогодней акции «Кур'ера» для детей — «Письмо Деду Морозу». Письма с историями о добрых делах маленьких случчан принимаются до 20 декабря включительно. Авторы креативных, необычных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.