Нация стремительно стареет, в то время как государство так и не построило систему накопительных пенсий. Naviny. by выделили главные проблемы, которые связаны с пенсиями по возрасту в Беларуси.

1. Нация стареет — пенсий на всех скоро не хватит

На начало 2019 года доля пожилых белорусов (65 лет и старше) в общей численности населения составляла 15,2% (в 2010 году — 13,8%).

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Сегодня пенсии получают 2,5 миллиона белорусов, из них пенсионеров по возрасту — 2,03 миллиона человек.

Чем больше в стране пожилых людей, тем меньше становится граждан трудоспособного возраста — их количество и доля в 2010—2019 годах снизилась на 370 тысяч (это сопоставимо с населением такого областного центра, как Витебск). Причем демографическая нагрузка, которую создают граждане 65 лет и старше, увеличилась с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособных белорусов.

В 2020 году мужчины вправе выходить на пенсию в 62 года, а женщины в 57 лет. До 2022 года возраст выхода мужчин на пенсию увеличится до 63 лет, а женщин — до 58 лет.

Правительство открыто признает высокий уровень старения населения. При этом в национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030», которую разработал Совмин, сделан неутешительный прогноз. К 2030 году доля пожилых граждан превысит пятую часть населения страны (21%).

Этот фактор создает риск того, что финансовая устойчивость пенсионной системы снизится.

Вдобавок государству придется тратить еще больше денег на выплату пенсий.

Так, удельный вес социальных пособий в общем объеме денежных доходов населения увеличился с 18% в 2011 году до 21% — в 2018 году.

2. Государство не создало накопительную систему пенсий

За 30 лет независимости у нашего государства не дошли руки до того, чтобы создать систему накопительных пенсий. Страна решила остаться на старых советских позициях, то есть использовать солидарную пенсионную систему.

На размер пенсии в Беларуси влияет размер трудового стажа, период уплаты взносов в ФСЗН (страховой стаж) и величина зарплаты, из которой делались взносы.

Между тем другие страны на постсоветском пространстве уже бьют в набат, предвидя крах старой пенсионной системы.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за стремительного старения населения стране, возможно, придется отменить выплату пенсий уже через 15 лет. Это неизбежно произойдет, если Украина не разработает и не введет накопительную систему пенсий.

Все другие способы не сработают. В том числе у государства не получится переложить содержание пенсионеров на частный бизнес путем повышения налогов.

В то время как белорусские власти продолжают механически распределять пенсии, 72% белорусов полагают, что существующая государственная пенсия в силу своего небольшого размера не обеспечит им безбедную старость.

Такие данные по результатам опроса обнародовали в конце 2019 года Исследовательский центр ИПМ и BEROC.

Неудивительно, что некоторые наши граждане всерьез озаботились тем, чтобы самим себе обеспечить в старости финансовую подушку безопасности.

Для этого они используют программы накопительного пенсионного страхования. Их предлагают сейчас белорусские банки и страховые компании.

Суть программы дополнительной пенсии заключается в том, что страховые взносы, которые накапливаются по договору, увеличиваются за счет начисляемых на них гарантированных процентов.

По этой программе гражданин может сам выбрать, как часто и сколько он будет откладывать и в какой валюте. Специалисты советуют делать отчисления в размере 10% от зарплаты.

Выплаты «второй» пенсии по программе дополнительной пенсии начинаются с того момента, как гражданин достигнет пенсионного возраста.

Помимо того, что государство не решило глобальную задачу в области пенсионной системы, оно еще не может решить микрозадачу — поднять среднюю пенсию по возрасту до 40% от средней зарплаты по стране.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2020 года составила 1276,4 рубля, что меньше по сравнению с июлем на 11,1 рубля, или на 0,9%.

Разговоры об этом ведутся с 2018 года, но выполнить план удавалось только в отдельные месяцы. В августе 2020 года этот показатель составил 37%.

Примечательно, что в послании народу и парламенту в апреле 2019 года Александр Лукашенко заявил, что «социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50 процентам, но не ниже 40 процентов, как это принято во всем мире».

А вот в послании, озвученном в августе 2020 года, задача была сформулирована уже по-другому: «Средний размер пенсий по возрасту будет поддерживаться на уровне 40 процентов от средней зарплаты по стране».

3. Пенсии не могут похвастаться размером перед соседями

По данным на сентябрь 2020 года, средний размер трудовой пенсии по возрасту в нашей стране составлял 473,82 рубля.

Тогда как в Польше средняя пенсия выше в 3,5 раза, в Литве — в 2,4 раза, в Латвии — в 2,3 раза, чем в Беларуси.

Средняя пенсия у неработающих пенсионеров в России составляет 16 491,63 российского рубля, или 549 белорусских. В 2021 году россиянам добавят к пенсии еще одну тысячу рублей.

Из соседних стран меньше пенсии только у граждан Украины. Страна, которая до сих пор продолжает вести войну и нести боевые потери на Донбассе, выплачивает среднюю пенсию по возрасту в размере 3413 гривен (316 рублей).

Помимо того, что трудовые пенсии в Беларуси весьма скромные, они еще медленно растут.

Так, на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома сообщается, что средний размер трудовых пенсий в мае 2019 года составлял 439,57 рубля, а в мае 2020 года — 470,59 рубля.

То есть за год пенсии выросли на 6,5% и к сентябрю 2020 года добавили еще 0,7%.

4. Пенсионеры продолжают работать до глубокой старости

Почти четверть белорусов после выхода на пенсию продолжает работать — это 600 тысяч человек, или 24%.

При этом в столице по-прежнему трудятся свыше 165 тысяч человек (в мае 2020 года на учете здесь состояло почти 480 тысяч пенсионеров), и некоторые из них работают даже достигнув 80-летнего возраста.

Так, в возрастной категории 80−89 лет трудовую деятельность продолжают 531 мужчина и 465 женщин, которые живут в Минске, 90−99 лет — 7 и 6 соответственно.

Не наслаждаться заслуженным отдыхом, а продолжать работу людей вынуждают, помимо тяги к труду, их небольшие пенсии.

Между тем само государство настроено оптимистично в отношении числа работающих пенсионеров.

«Думаю, это позитивный момент. Лишь бы было желание пожилого человека», — заявил в конце сентября 2020 года замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

Этот оптимизм объясняется просто. Достойное долголетие — это прекрасно, но стране нужны работники.