Взрыв в котельной Слуцка: комментарий Следственного комитета и в каком состоянии пострадавшие

Слуцкие следователи устанавливают обстоятельства взрыва в котельной в 11-м городке. Об этом «Кур'еру» сообщили в отделе информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

«По предварительной информации, 30 октября этого года около 15 часов 30 минут в здании котельной одного из предприятий произошёл взрыв транспортёра золоудаления котла. В результате происшествия пострадали двое рабочих предприятия, они были доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

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Следователями проведён осмотр места происшествия, изъята и изучается техническая документация предприятия, которое проводило пусконаладочные работы, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские, взрывотехническая и другие экспертизы, проведение которых поручено экспертам ГКСЭ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум лицам) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказали в ведомстве.

Как сообщили «Кур'еру» родственники Дмитрия Сулимы, он до сих пор находится в коме 3-й степени (атоническая кома, то есть наиболее тяжёлая). КОНТЕКСТ. Днём 30 октября в 11-м городке Слуцка произошёл взрыв в котельной на улице Социалистической. Как сообщала пресс-служба МЧС, в результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы.

Как позже стало известно «Кур'еру», во время взрыва в котельной был ранен Анатолий Мельник, главный инженер Слуцкого ЖКХ, и Дмитрий Сулима, слесарь соседней (действующей) котельной. Из ранений, с которыми пострадавшие поступили в больницу, назывались открытая и закрытая черепно-мозговые травмы.

Отметим, что в основном пусконаладочные работы производит организация, устанавливающая оборудование. Она обычно и отвечает за ход этих работ.