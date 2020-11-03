Глядя на людей, стоящих в очередях в магазинах без масок и не соблюдающих дистанцию, я всегда задаюсь одним и тем же вопросом: насколько же нужно не уважать себя, чтобы намеренно подвергать опасности себя, своих родных?!

Насколько надо не уважать себя, покупая неупакованные продукты, на которые ежечасно чихают, плюют другие люди?!

Насколько же надо не уважать своих коллег, чтобы, зная, что болеешь, приходить на работу, находиться в одном кабинете, кашлять и не носить маску, заведомо зная, что можешь заразить других?!

Знакомая медсестра работает в Минске в больнице и рассказывает, что, когда она едет на работу в маске, на неё смотрят как на инопланетянку. Однажды женщина даже посмеялась над ней. На что она ответила: «Вы же не знаете, где я работаю! Как вы можете так говорить! И если я работаю с больными ковидом, так что, я не должна носить маску в автобусе и могу кашлять или чихать на всех, чтобы у меня было больше работы?!» После этого ответа резко вокруг стало пусто! 🙂

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На самом деле никто не знает, кто едет с вами в автобусе, кто дышит вам в затылок в очереди в магазине! Люди сознательно подвергают опасности себя, своих родных и посторонних людей!

Лёгкие нельзя восстановить, их нельзя вернуть в прежний вид. Врачи — не боги. Вам с этими лёгкими жить дальше! После любого лечения, особенно сильными антибиотиками, следует долгий процесс восстановления печени, желудка. Это не просто — раз и ты здоров!

Пролежав в Боровлянах, я видела десятки людей, которые страдают болезнями лёгких, и они не могут жить как раньше. Они не могут заниматься спортом.

Особенно мне нравится выражение «Нужно, чтобы все переболели» или «Нужно выработать иммунитет». Ковидом можно болеть столько раз, на сколько хватит здоровья. Антитела, если и вырабатываются, то ненадолго. И никто, кроме нас самих, не может позаботиться о нас лучше, чем мы сами.

Так, может, пора начать уважать себя, своих родных и думать о тех, кто нас окружает!

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