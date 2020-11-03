«Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример». Психолог из Слуцка показала три образа из своего гардероба

Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.
«Существует большое количество стилистических направлений. Стараюсь использовать их в зависимости от ситуации и посыла, который хочу донести.
Синее платье-пиджак для работы
Красное платье для привлекательности
Второе платье яркое, красное. Стиль женственный. Создаёт праздничное настроение. В нём я чувствую себя привлекательной. Этот наряд для свободного времени: встречи с мужчиной или подругами в кафе, посещения театра, мероприятий.
Пальто с косынкой в ретро-стиле
Пальто и косынка — образ, который я использую ежедневно. Стиль экстравагантный. Яркие оттенки добавляют мне хорошего настроения в нашу грустную осеннюю погоду и радуют глаз окружающих.
Как психолог, разбирающийся в языке цвета и стиля, применяю свои знания на практике и с удовольствием делюсь рекомендациями с другими".
Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).