«Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример». Психолог из Слуцка показала три образа из своего гардероба

«Стиль, мода, красота тесно связаны с психологией и являются моим хобби. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример». Случчанка Наталья работает психологом и увлекается модой.

Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.

«Существует большое количество стилистических направлений. Стараюсь использовать их в зависимости от ситуации и посыла, который хочу донести.

Синее платье-пиджак для работы

Красное платье для привлекательности

Это платье-пиджак ношу на работу. Стиль кэжуал. Оно, с одной стороны, строгое за счёт своего цвета, с другой — достаточно женственное за счёт кроя. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример.

Второе платье яркое, красное. Стиль женственный. Создаёт праздничное настроение. В нём я чувствую себя привлекательной. Этот наряд для свободного времени: встречи с мужчиной или подругами в кафе, посещения театра, мероприятий.

Пальто с косынкой в ретро-стиле

Пальто и косынка — образ, который я использую ежедневно. Стиль экстравагантный. Яркие оттенки добавляют мне хорошего настроения в нашу грустную осеннюю погоду и радуют глаз окружающих.

Как психолог, разбирающийся в языке цвета и стиля, применяю свои знания на практике и с удовольствием делюсь рекомендациями с другими".