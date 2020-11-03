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«Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример». Психолог из Слуцка показала три образа из своего гардероба

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Стиль, мода, красота тесно связаны с психологией и являются моим хобби. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример». Случчанка Наталья работает психологом и увлекается модой.

Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.

«Существует большое количество стилистических направлений. Стараюсь использовать их в зависимости от ситуации и посыла, который хочу донести.

Синее платье-пиджак для работы

Это платье-пиджак ношу на работу. Стиль кэжуал. Оно, с одной стороны, строгое за счёт своего цвета, с другой — достаточно женственное за счёт кроя. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример.

Красное платье для привлекательности

 "Стиль, мода, красота тесно связаны с психологией и являются моим хобби. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример". Случчанка Наталья работает психологом и увлекается модой.Второе платье яркое, красное. Стиль женственный. Создаёт праздничное настроение. В нём я чувствую себя привлекательной. Этот наряд для свободного времени: встречи с мужчиной или подругами в кафе, посещения театра, мероприятий.

Пальто с косынкой в ретро-стиле

 "Стиль, мода, красота тесно связаны с психологией и являются моим хобби. Создаю себе настроение и воспитанникам показываю хороший пример". Случчанка Наталья работает психологом и увлекается модой.

Пальто и косынка — образ, который я использую ежедневно. Стиль экстравагантный. Яркие оттенки добавляют мне хорошего настроения в нашу грустную осеннюю погоду и радуют глаз окружающих.

Как психолог, разбирающийся в языке цвета и стиля, применяю свои знания на практике и с удовольствием делюсь рекомендациями с другими".

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).

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По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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