Из-за чего солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей. А участок реки будет восстанавливаться несколько лет

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Солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей после ловли рыбы электроудочкой
Фото предоставлено Солигорской МРИ, носит иллюстративный характер

Солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей из-за того, что в июле этого года он рыбачил на реке с электроудочкой. Сотрудники Солигорской межрайонной природоохранной инспекции рассказали «Кур'еру», почему мужчине придётся заплатить такую огромную сумму, а также чем опасна для природы такая удочка.

Госинспекторы Солигорской МРИ совместно с егерской службой Старобинского лесхоза задержали мужчину на реке Морочь возле деревни Сологощ.

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Рыбак с помощью электроудочки добыл 127 штук рыбы: плотвы, леща, щуки и других. Вес улова составил около 12 кг. Солигорчанина задержали, а улов изъяли.

Браконьеров с электроудочкой наказывают в пять раз строже

При расчёте вреда, причинённого природе электробраконьерами, применяется 5-кратный умножающий коэффициент. Вред, причинённый окружающей среде солигорчанином, был оценён в 19 750 рублей.

Кроме возмещения вреда за улов, сам факт добычи рыбы с помощью электроудочки предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы.

Что такое электроудочка

Добыча рыбы электроловильным устройством — один из самых варварских способов браконьерства. Что представляет собой так называемая электроудочка? Это сачок с проводами, по которым идёт ток от обычного автомобильного аккумулятора. Напряжение на выходе может достигать 1500 вольт, а радиус действия убийственной снасти — более десяти метров.

Солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей после ловли рыбы электроудочкой
Приспособление к электроудочке. Фото носит иллюстративный характер. Предоставлено Солигорской МРИ

Как страдает природа

Таким способом браконьеры за короткий период вычерпывают из водоёма сотни особей рыбы. Но большое количество поражённой током рыбы уходит на дно, а уцелевшие особи теряют способность к воспроизводству. Иногда рыба выживает, но получает увечья — от молниеносной судороги у неё может искривиться позвоночник. Под воздействием тока погибают и более мелкие водные обитатели — жучки, лягушки, планктон, водоросли. Особенно заметны последствия электролова на малых реках. Этот участок Морочи будет восстанавливаться несколько лет.