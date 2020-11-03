Из-за чего солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей. А участок реки будет восстанавливаться несколько лет

Солигорчанин лишится почти 20 тысяч рублей из-за того, что в июле этого года он рыбачил на реке с электроудочкой. Сотрудники Солигорской межрайонной природоохранной инспекции рассказали «Кур'еру», почему мужчине придётся заплатить такую огромную сумму, а также чем опасна для природы такая удочка.

Госинспекторы Солигорской МРИ совместно с егерской службой Старобинского лесхоза задержали мужчину на реке Морочь возле деревни Сологощ.

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Рыбак с помощью электроудочки добыл 127 штук рыбы: плотвы, леща, щуки и других. Вес улова составил около 12 кг. Солигорчанина задержали, а улов изъяли.

Браконьеров с электроудочкой наказывают в пять раз строже

При расчёте вреда, причинённого природе электробраконьерами, применяется 5-кратный умножающий коэффициент. Вред, причинённый окружающей среде солигорчанином, был оценён в 19 750 рублей.

Кроме возмещения вреда за улов, сам факт добычи рыбы с помощью электроудочки предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы.

Что такое электроудочка

Добыча рыбы электроловильным устройством — один из самых варварских способов браконьерства. Что представляет собой так называемая электроудочка? Это сачок с проводами, по которым идёт ток от обычного автомобильного аккумулятора. Напряжение на выходе может достигать 1500 вольт, а радиус действия убийственной снасти — более десяти метров.

Как страдает природа

Таким способом браконьеры за короткий период вычерпывают из водоёма сотни особей рыбы. Но большое количество поражённой током рыбы уходит на дно, а уцелевшие особи теряют способность к воспроизводству. Иногда рыба выживает, но получает увечья — от молниеносной судороги у неё может искривиться позвоночник. Под воздействием тока погибают и более мелкие водные обитатели — жучки, лягушки, планктон, водоросли. Особенно заметны последствия электролова на малых реках. Этот участок Морочи будет восстанавливаться несколько лет.