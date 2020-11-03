Где в Слуцком районе не будет света 5 ноября

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат свет

5 ноября с 8.30 до 12.00 у потребителей по адресу:

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н. п. Малая Падерь

ул. Братьев Гилевских, №№ 1−6, 10−19, 23, 24−28 (чётные), 21, 23, 27, 29, 32, 34, 45, 49, 53, 42−80 (чётные);

ул. Запрудная, № 1−9 (нечётные);

ул. Малопадерская, №№ 2−13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.