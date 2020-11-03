Хочу написать читательский отклик на материал «"Надо сложиться всем нам». Дочь требует у властей памятник для отца, а внучка — против". Я читала сентябрьскую публикацию, но откликнуться решила теперь.

Не буду писать про нашего бывшего и не менее заслуженного председателя колхоза. Его могилу досматривают родные, не забывают. Убирают и на надгробие денег не просят ни у кого, не унижаются. Это их долг перед отцом, дедом, прадедом, а благодарные земляки навещают могилу и несут цветы.

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Я хочу рассказать о нашем колхозном бригадире Иване Алексеевиче Белько. Руководил он Радковской бригадой много лет. Умный, грамотный, ответственный, прекрасный руководитель, за несколько лет добился высоких показателей в работе этого колхозного звена. Люди стали получать нормальные зарплаты, премии, надбавки. Был и требовательным, и человечным одновременно.

А ещё он обладал таким природным чувством юмора, что порой в трудных ситуациях просто разряжал некую накалившуюся обстановку. Мог и крепкое словцо сказать лодырям и разгильдяям, но авторитет среди своих земляков имел колоссальный.

Ездил по полям не на автомобиле, а «рассекал», как теперь говорят, на резвом жеребчике, пресекая ещё и воровство, и разгильдяйство.

Помогал людям выписывать деловую древесину на строительство жилья, тот же шифер, организуя им транспорт, решал массу бытовых вопросов с подготовкой к отопительным сезонам, давал мудрые советы и т. д.

А как он играл на гармони! Заслушаешься. Сколько праздников прошло в деревне под его лихие наигрыши! И сыну своему Ивану-младшему он передал этот талант. Люди его не просто уважали, любили и знали, что за своих земляков Иван Алексеевич горой! К сожалению, время над нами не властно, ушёл из жизни и наш замечательный бригадир.

А вот и главная моя мысль: никто из его троих детей никогда и нигде даже не заикнулся, что их заслуженному и глубоко уважаемому отцу надо скинуться на памятник! Они прекрасно знают, что это их и только их долг, потому и установили красивое надгробие, потому и содержат его в порядке. Кроме того, никогда не возвышали себя над ровесниками, не считали себя эдакой деревенской элитой только потому, что их отец стоял у штурвала руководителя. А благодарные земляки, навещая могилу Ивана Алексеевича, склоняют головы в знак уважения и памяти.

Теперь хочу сказать о детях руководителей колхозов и сельсоветов. Я знаю несколько таких семей, училась и работала в деревнях, очевидец. Это была даже в те небогатые времена, как бы это правильно сказать, «золотая» молодёжь. Именно «золотая». Родители получали весьма приличные зарплаты, ездили на личных машинах, а чада наряжались гораздо лучше ровесников, сияя золотыми колечками и цепочками. Мы, дети простых колхозников, носили битые или шитые валенки да платки ситцевые, они — сапожки кожаные и шапочки мохеровые. «Артек»? Пожалуйста! Санаторий? Пожалуйста! Турпоездка? Пожалуйста! Я, дитя простых колхозников, работала с родителями на колхозных полях с семи лет, но ни в знаменитом пионерлагере, ни в оздоровительном санатории никогда не была.

Тот лимит путёвок, что выделялся колхозу, уходил на «золотых» деток. Вот за это-то они и должны быть благодарны своим отцам! И стыдно просить с миру по нитке на памятник. Нет денег? Кредит возьмите!

Теперь так многие делают. Да и те же, кто занимается изготовлением памятников, идут на уступки, предоставляя рассрочки платежей. Воспользуйтесь и не унижайте себя протянутыми руками. Есть ещё внуки-правнуки. Учите их помнить о родоначальниках вашего знаменитого рода!

Ранее:

В ТЕМУ. Когда родным и властям плевать… Убирая могилы, или Размышления на кладбище деревни Радково