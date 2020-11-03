Когда нужно уходить на изоляцию после возвращения в Беларусь. Новый список стран

Ещё 25 марта Совмин принял постановление № 171, согласно которому лица, прибывшие из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, должны находиться в самоизоляции 14 календарных дней (с октября — 10 дней). Ограничительный список периодически обновляется: Минздрав либо исключает определённые страны, либо добавляет их вновь.

Начиная с 3 ноября начинает действовать новая редакция перечня стран «красной зоны». Под ограничения попадают 138 государств, пишет Sputnik. Прибывшие из них должны оставаться на самоизоляции, при этом в течение всего её срока людей не пропустят через границу.

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Почти все европейские страны к западу от Беларуси оказались в «красной зоне», исключения — Норвегия, Финляндия, Эстония, Австрия, Венгрия, Греция, Сербия.