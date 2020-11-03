Газета «Кур'ер» регулярно дополняет список имён случчан, которые приносят в редакцию крышки для проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки». Посмотреть имена и фамилии всех участников акции вы можете здесь. На данный момент в списке около 50 человек.

Если вдруг вы приносили крышки, но не увидели себя в списке — позвоните по телефону (8025) 959 29 90 (Виктория).

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Напомним, «Кур'ер» фиксирует имена случчан уже несколько месяцев. Этим мы хотим показать, что в Слуцке много людей, для которых благотворительность — не пустой звук. И пусть даже небольшими делами они вносят свой вклад и готовы помогать другим.