В Слуцке появилась детская площадка от МЧС. Фото

Новая тематическая детская площадка появилась в одном из дворов города Слуцка. Объекты установлены по заказу МЧС Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Современные проблемы требуют креативных решений, нестандартных подходов», — отметили в МЧС.

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По словам работников ведомства, формировать правильные привычки у ребёнка нужно с самого раннего детства. Именно поэтому новая, яркая, красочная имиджевая детская площадка появилась в Слуцке на улице Борисовца. Объект оборудован игровыми элементами в виде пожарной машины, мотоцикла, качелями, модульной горкой, игровой зоной, а также местом для отдыха.

На всех элементах игровой площадки нанесены напоминания о правилах безопасности: логотипы МЧС и номера службы спасения. Таким образом в игровой форме слуцкие дети смогут запомнить номера телефонов спасателей «101» и «112».